Télé gratuite pour tous les patients au CHU de Poitiers

Que l'on soit malade du Covid-19 ou pas, toutes les personnes qui se trouvent en ce moment au CHU de Poitiers pour la prise en charge d'une pathologie, trouvent forcément le temps long.

Afin que ces patients puissent se divertir un peu et vivre le confinement en milieu hospitalier avec moins de pesanteur (et pour qu'il n'y ait pas d'inégalités en fonction des revenus de chacun), la direction du CHU de Poitiers a décidé de rendre la télévision gratuite dans les chambres. Cela devrait permettre de passer le temps un peu plus vite et de rompre un peu l'isolement...