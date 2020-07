Téléconsultation médicale : une pratique qui s'installe en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges

La téléconsultation médicale est-elle en train de s'installer dans nos habitudes ? Beaucoup de Meurthe-et-Mosellans et de Vosgiens y ont eu recours pendant la crise sanitaire. A l'heure du déconfinement, les consultations par écrans interposés restent 10 fois plus nombreuses qu'avant l'épidémie.

La pratique était jusqu'alors confidentielle. Elle a explosé pendant le confinement et elle pourrait aujourd'hui s'inscrire dans nos habitudes. La téléconsultation a représenté jusqu'à 30% de l'ensemble des consultations médicales en Meurthe-et-Moselle au plus fort de la crise de Covid-19. Jusqu'à 40% dans les Vosges avec un pic de 1.200 téléconsultations observé le 21 avril dans ce département, selon les données des Caisses Primaires d'Assurance Maladie (CPAM).

"C'était une pratique assez marginale jusqu'à présent, notamment chez les médecins généralistes", note Sophie Pozzobon, directrice adjointe de la CPAM des Vosges. "C'était l'affaire de quelques pionniers - je dirais - avant le mois de mars. Et véritablement, on a vu au cours de la période de confinement la pratique se développer."

On peut supposer que cette expérimentation laisse des traces et que ce soit quelque chose qui s'inscrive plus durablement dans les mois et les années à venir - Sophie Pozzobon, CPAM des Vosges

La consultation à distance représente aujourd'hui 10% de l'ensemble des actes médicaux (téléconsultations, consultations, visites à domicile) dans les deux départements. Un chiffre en net recul certes mais qui reste au moins 10 fois supérieur à ce qu'il était avant l'épidémie.

"C'est évident que l'épidémie et le confinement ont permis d'expérimenter des pratiques un peu nouvelles", souligne pour sa part la directrice de la Caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, Sarah Videcoq-Aubert. "On a des assurés sociaux mais aussi des médecins qui pouvaient être angoissés ou réfractaires à se lancer dans la télémédecine. Crise sanitaire oblige, un certain nombre ont démarré et ont pu observer que ce n'était pas si compliqué que cela et que ça fonctionnait." Résultat : entre mi-mars et mi-mai, 68% des généralistes meurthe-et-mosellans ont effectué au moins une téléconsultation contre 8% avant le confinement.

Un outil de lutte contre la désertification médicale

Pour autant rien ne remplacera une consultation en cabinet aux yeux de Xavier Grang, médecin généraliste à Saint-Nicolas-de-port et président du syndical MG France en Meurthe-et-Moselle. "Aujourd'hui, c'est une demande des professionnels de revoir leurs patients pour les examiner. Les patients ont besoin de ce contact, d'être rassurés et d'exposer toutes les pathologies qu'ils ont connues pendant le confinement", explique le praticien.

Le ressenti n'est pas du tout le même en téléconsultation. Même si c'était mieux que rien et que ça peut rendre encore des services, ça ne remplacera jamais un examen clinique - Dr Xavier Grang

La téléconsultation peut-elle être une réponse au problème des déserts médicaux ? Oui, en partie, selon Sophie Pozzobon, de la CPAM des Vosges, "notamment pour l'accès à la médecine de spécialité qui parfois se trouve sur des plateaux techniques éloignés du domicile des patients. On pourrait imaginer du suivi de malades chronique alternant du présentiel et de la télé-expertise. Pour la médecine générale, on peut y voir une aide pour les populations âgées qui ont du mal à se déplacer".