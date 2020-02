Télémédecine : une première en France avec l'ouverture d'une policlinique mobile à Strasbourg

Strasbourg, France

Parmi 600 projets, c'est celui de TokTokDoc qui a retenu l'attention du ministère de la santé et de la caisse nationale d'assurance maladie. La start-up strasbourgeoise a obtenu un agrément lui permettant de faire une expérimentation. Dès le 12 mars, elle va lancer sa policlinique mobile de télémédecine dans deux EHPAD de l'Eurométropole de Strasbourg.

C'est un "établissement de santé hors les murs "nouvelle génération. Les patients des EHPAD bénéficient de services de télémédecine sur mesure. Toktokdoc embauche ses propres infirmières qui se rendent dans les établissements pour établir les besoins médicaux. Et deux jours tard, elles reviennent faire la téléconsultation en ayant programmées des rendez-vous avec des médecins et spécialistes.

Un gain d'argent pour l'assurance maladie

La policlinique mobile propose un nouveau modèle de financement avec le passage d'un paiement à l'acte à celui d'un paiement au parcours. Et grâce aux économies réalisées (réduction du nombre d'hospitalisations et de déplacements, la diminution du recours aux urgences), l'assurance maladie reversera la moitié à TokTokDoc et aux établissements. En 2020, huit EHPAD participeront à cette expérimentation qui durera 30 mois.