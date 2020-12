"L'AFM-Téléthon c'est aussi une très grande entreprise avec des professionnels sociaux" (Pr Féasson)

La 34e édition du Téléthon débute ce vendredi et se terminera dans la nuit de samedi à dimanche. À cause du Covid-19, la majorité des défis et animations organisées en temps normal sur le terrain sont annulées, et remplacées par des défis sur internet. L'AFM-Téléthon espère que les dons resteront importants malgré tout, alors que 40% de la collecte provient des actions de terrain pendant ce grand rendez-vous caritatif autour des maladies génétiques rares.

C'est aussi l'espoir de Léonard Féasson, professeur de neurophysiologie et responsable de l'unité myologie au CHU de Saint-Étienne. Il rappelle que l'argent récolté lors du Téléthon, et toute l'année par l'AFM, ne suffit d'ailleurs pas qu'à financer la recherche, à laquelle lui et ses collègues participent. Les retombées sont visibles aussi en médecine : _"_depuis 25 ans, notre consultation bénéficie aussi des financements de l'AFM-Téléthon pour employer ça à une psychologue, un temps de secrétariat, de kinésithérapie, d'ergothérapie, donc c'est vraiment du concret auprès des patients".

Léonard Féasson est responsable de l'unité myologie au CHU de Saint-Étienne. Copier

Du concret pour les patients, c'est aussi l'action de l'AFM-Téléthon sur le plan social, comme tient à le rappeler le professeur Féasson. "L'AFM-Téléthon c'est aussi une très grande entreprise avec des professionnels sociaux, avec des techniciens d'insertion répartis sur tous les départements qui accompagnent les patients chez eux", souligne le médecin stéphanois.

"Nous on les voit une à deux fois par an les patients, mais toute l'année ils font face aux affres du quotidien et il faut parfois aménager les appartements, avoir aussi de nouveaux dispositifs d'aide techniques (fauteuils roulants etc.) et l'AFM participe au montage des dossiers financiers, _à alerter aussi les services sanitaires, c'est régulièrement le cas pour nos consultations_", poursuit le professeur.