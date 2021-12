35ème Téléthon: "les dons sont importants pour la recherche" rappelle la coordinatrice dans la Somme

"Pour cette 35ème édition, les gens ont envie de faire de nouvelles manifestations", se réjouit Régine Muller qui rappelle que l'année dernière a été très particulière à cause de la crise sanitaire. _ "Cette année on a beaucoup de nouvelles manifestations, c'est à dire de gens qui se sont décidés. Ça y est, on fait, on a besoin de faire et c'est pour nous. C'est fondamental. On a vraiment vraiment besoin d'avoir ces manifestations_. Plus on aura de manifestations, plus on récoltera de fonds. Et là, pour la recherche médicale, c'est important. On avance très vite, mais bon, on ne peut pas s'arrêter en cours de route. Donc, pour le coup, il faut vraiment qu'on ait beaucoup, beaucoup d'argent. "

"Avec la crise sanitaire les gens se sont réinventés"

"On a un peu plus de manifestations que l'année dernière, mais peut être des plus grosses, peut être une autre envie. Ce n'est pas tout à fait les mêmes choses parce qu'il y a quand même ce coronavirus qui fait que on a un peu peur. Les gens se sont réinventés, par exemple les repas. Bon, c'est vrai que les repas, on se posait la question qu'est ce qu'on va pouvoir faire? Du coup, il y a beaucoup de click and collect. Les gens vont faire du repas à emporter, on vient les chercher.

Faire un don pour continuer la recherche

"C'est important de donner parce qu'on en a besoin pour nos chercheurs, parce que vous avez vu qu'on avançait dans les essais thérapeutiques, que ces essais coûtent très cher et qu'effectivement, on ne peut pas se permettre d'arrêter quelque chose maintenant. On a promis à tous ces enfants de les soigner. On ne peut pas dire qu'on ne peut pas parce qu'on n'a plus d'argent. Et puis, la recherche en même temps, ce n'est pas seulement pour les maladies rares. C'est toutes les maladies. Parce que dans ces recherches, forcément, il y a d'autres découvertes qui se font. Pour les cancers par exemple, mais on soigne aussi le foie, le cœur."