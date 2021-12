Téléthon : une yvetotaise témoigne de sa maladie

Le grand marathon de la solidarité débute ce vendredi soir. Tout ce week-end le 35ème Téléthon vise comme chaque année à sensibiliser à la lutte contre les maladies rares et à récolter des dons via le 36-37.

Chloé Louchart, 23 ans, habitante près d'Yvetot, est atteinte d'une amyotrophie spinale. Cette maladie touche les neurones moteurs et affaiblit les muscles du bassin, des épaules, du tronc, des bras et des jambes. La jeune femme qui se déplace en fauteuil roulant bénéfice de traitements réguliers qui permettent de stabiliser la maladie. "J'ai un frère jumeau et par rapport à lui, mes parents, voyaient que petite j'avais plus de mal à me tenir assise" a témoigné Chloé ce vendredi sur France Bleu Normandie. "Du coup, il y a eu plusieurs examens à l'hôpital. La maladie est assez longue à diagnostiquer"

Réécoutez ici l'interview de Chloé Louchard Copier

J'ai jamais perdu espoir. Chloé Louchart

"J'en souffre un petit peu par des douleurs dans les jambes, par exemple, dans le dos. Mais le plus dur, c'est moralement. On a toujours tendance à se comparer aux autres, à ce qu'on peut faire ou non. Et c'est dans ces moments là que c'est un petit peu plus dur. Mais on garde le sourire, on reste forte" explique Chloé qui insiste sur l'importance de continuer à donner pour le Téléthon : "On a de plus en plus d'avancées. C'est hyper important de continuer à donner parce que c'est notre seul espoir".