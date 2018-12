Téléthon 2018 : Lucky, chien d'éveil, a changé la vie d'une jeune handicapée manchoise

Une jeune manchoise de Saint-Hilaire-du-Harcouët, atteinte d'une maladie génétique rare, le syndrome de Rett, a depuis un an un nouveau compagnon. Un chien d'assistance et d'éveil, confié gratuitement par l'association Handi'chien qui fonctionne en partie grâce à des dons du Téléthon.

Maylis et son chien d'assistance et d'éveil, Lucky.

Saint-Hilaire-du-Harcouët, France

"C'est devenu un véritable compagnon pour elle", sourit Valérie Jéhan, la maman de Maylis. Sa fille de 17 ans est atteinte du syndrome de Rett, "une maladie génétique rare qui touche en grande majorité les filles. Elle ne parle pas, elle ne marche pas, elle a besoin de quelqu'un au quotidien pour tous les geste de la vie".

C'est la mère de Maylis qui s'occupe à plein temps de sa fille depuis qu'elle a 4 ans, elle a pour ça quitté son emploi. Mais depuis un an, la jeune fille a un nouveau compagnon. Il s'appelle Lucky, c'est un Golden retriever au beau pelage qui tire sur le roux : "Il est très grand, gentil, et très proche des gens. C'est un super loulou".

Lucky, super-chien et très câlin

"C'était il y a deux ans, on est allés à un salon sur le handicap à Granville et on a découvert l'association Handi'chien. Ils élèvent des chiens d'assistance et d'éveil, puis les confient gratuitement à des personnes en situation de handicap qui en ont besoin". Une association qui fonctionne en partie grâce à des dons issus du Téléthon. Dès la première rencontre, le courant passe.

Il y a une complicité, il sent qu'elle ne peut pas parler, donc il est très câlin avec elle, il est très proche d'elle. Et je sens que ça la rend heureuse, car les enfants polyhandicapés peuvent vite se refermer sur eux-même à cause du handicap"

Et l'animal est un véritable professionnel, dressé pour répondre à une quarantaine de commandes impressionnantes : "Il est capable d'enlever ses chaussettes, il ramasse sa gamelle quand il a fini de manger, mais surtout, c'est un véritable compagnon qui la stimule. Il y a une complicité, il sent qu'elle ne peut pas parler, donc il est très câlin avec elle, il est très proche d'elle. En un an, ça a été très vite", raconte la maman.

L'association confie gratuitement les chiens

"Surtout, ça l'éveille. Et je pense que c'est une bonne chose aussi pour moi. Voir qu'il fait du bien à Maylis, ça nous fait du bien moralement à nous les parents", explique Valérie Jéhan. Lucky a d'abord été en famille d'accueil, puis a appris toutes sortes de "commandes" pour mener à bien sa mission. Sans compter que les Golden retriever sont des chiens particulièrement intelligents.

La formation d'un chien comme Lucky dure près de 2 ans et coûte 15 000 euros, entièrement payés par l'association. Depuis sa création il y a 25 ans, Handi'chien a confié gratuitement près de 2000 chiens à des personnes handicapés.