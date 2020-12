Téléthon 2020 : 544.000 euros de promesses de dons en Isère

"Pour moi le bilan reste très très positif, même si on savait que ça serait particulier" explique Paul Meunier, coordinateur du Téléthon en Nord-Isère. Cette année, 58 millions d'euros ont été récoltés, dont 544.000 en Isère. Bien loin des années précédentes, mais avec la crise sanitaire.

On s'aperçoit quand même que les gens sont très généreux. On a retrouvé le mêmes qui sont là d'années en années plus le nouveaux qui arrivent - Paul Meunier, coordinateur du Téléthon en Nord-Isère

"544.000 euros c'es déjà pas mal ! Et je pense que ca va continuer puisque le 36 37 est ouvert jusqu'au 11 décembre" précise Paul Meunier. "Même si sur le département de l'Isère, on n'arrivera pas à 1.7 million d'euros récoltés en 2019" poursuit-il. "Si on arrive à faire 50 à 60% de cette somme, on aura fait une bonne année" note encore Paul Meunier.

Au marché de Ruy ce week-end du 4 au 6 décembre 2020. - Paul Meunier

60 animations contre 200 l'an dernier

"La mobilisation des gens étaient là, même si on a pu avoir que 60 stands contre 200 en 2019. J'ai eu beaucoup d'appels me demandant ce que l'on pouvait faire ou ne pas faire. Mais c'es vrai que les gens sont un peu frustré de ne pas avoir pu faire cette fête, presque familiale, que l'on fait tous les hiver" précise Paul Meunier. "On a pu échanger sur tout ce qui était fait, tout s'est bien passé" termine-t-il.

à lire aussi Coronavirus en Isère : ici non plus, le Téléthon ne pourra pas compter sur ses nombreuses animations

Le Téléthon est un événement caritatif qui récolte des fonds en faveur de la lutte contre les maladies rares, avec l'association AFM, créée en 1958.