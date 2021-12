Téléthon 2021 : 1,5 million d'euros récolté en Bretagne

Les Bretons se sont mobilisés pour la 35ème édition du Téléthon, avec un montant total de 1.507.430 euros de promesses de dons. Le Finistère est en tête des départements bretons, suivi par l'Ille-et-Vilaine. Le compteur national du Téléthon a atteint plus de 73 millions d'euros.

Les Bretons ont répondu présents pour le week-end du Téléthon : lors des nombreuses animations mais aussi par téléphone et sur internet. 1.507.430 euros de promesses de dons ont été récoltées pour cette 35ème édition. Au total, le compteur du Téléthon affichait 73 millions d'euros à la fin du week-end.

Le Finistère arrive en tête des promesses de dons en Bretagne avec 476.420 euros. En deuxième position, l'Ille-et-Vilaine affiche 435.890 euros récoltés. Le Morbihan (355.070 euros) et les Côtes-d'Armor (240.050 euros) complètent le tableau respectivement en troisième et quatrième position. La Bretagne totalise 2% des promesses de dons globales pour ce Téléthon. Il est encore possible de faire un don jusqu'au vendredi 8 décembre à 17 heures, par téléphone au 36 37 ou sur don.téléthon.fr