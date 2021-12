Téléthon 2021 : le programme en Creuse

Ce vendredi soir c'est le coup d'envoi du Téléthon 2021. Mais la grande journée, partout en France, c'est samedi. Des milliers d'animations, organisées par les associations, devraient permettre de récolter beaucoup d'argent pour financer la recherche contre les maladies génétiques.

"A couper le souffle..."

En Creuse, les associations sont mobilisées, notamment le club de plongée de La Souterraine qui organise une animation "à couper le souffle" : 24 heures de plongée, au centre aquatique. On apprend à plonger dans les profondeurs... en toute sécurité.

A Guéret... les sapeurs-pompiers s'installent devant la mairie avec une lance à incendie. Ils vendront aussi des porte-clés dans les grandes surfaces.

Dans plusieurs communes, on fait de la randonnée... à la lumière du jour comme à Budelière (9h15) ou à Boussac (14h), mais aussi en nocturne comme à Gouzon. A Linard, la randonnée (14h) sera doublée d'une visite guidée des ruines du château de Malval.

Des ampoules pour Noël

A Saint-Sulpice-le-Dunois, il y a un stand Téléthon sur le marché de Noël, et le Club Rétromobile Dunois fait des balades en voiture de collection.

La commune de Noth organise une vente d'ampoules pour décorer son sapin de Noël. plus il y a d'ampoules, mieux le sapin est décoré, et plus il y a d'argent pour le Téléthon.

Enfin dimanche après-midi, il y a une chasse au trésor dans les rues de Gouzon.