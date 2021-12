Téléthon 2021 : Matteo veut avoir des forces dans les jambes pour marcher à Soyaux en Charente

Matteo, qui est né en 2016, souffre d'une myotrophie spinale, une maladie qu'on dit "rare", mais qui n'est pas si rare que ça, puisqu'il y a d'autres cas en Charente, et 80 enfants au niveau national. Comme le dit lui-même Matteo, "je n'ai pas de forces dans les jambes, et je ne peux pas marcher comme les autres". Il se déplace en fauteuil, va à l'école et à la garderie avec son AVS, il joue de la batterie, fait du poney et s'amuse comme tous les enfants sur son petit ordinateur.

un traitement par voie orale

Matteo a été le deuxième bébé au monde à bénéficier, hors essai clinique, d'un médicament élaboré grâce au Téléthon. Administré d'abord en ponctions lombaires rapprochées (quatre par an), il a maintenant un médicament par voie orale. Matteo espère marcher un jour. Ses parents comptent sur la recherche médicale et sur le Téléthon pour qu'il puisse être le plus autonome possible malgré son handicap, et surtout qu'il soit heureux.

Reportage sur la vie de Matteo, cinq ans Copier