Téléthon 2022 : Benjamin, ambassadeur venu d'Île-de-France, ne "veut rien lâcher"

Benjamin, entouré de ses parents Nicolas et Stéphanie, est l'un des ambassadeurs du Téléthon 2022 et il vient de Seine-et-Marne.

À seulement 10 ans, il est l'un des visages du Téléthon 2022. Benjamin est originaire de Seine-et-Marne et il fait partie des ambassadeurs de cette édition du grand évènement organisé par l'AFM (Association Française contre les Myopathies), du vendredi 2 au dimanche 4 décembre 2022.

Le petit Francilien est atteint de myopathie de Duchenne, une maladie qui touche tous ses muscles et qui l'empêche de faire des choses aussi évidentes que courir ou monter des marches d'escaliers. Le Téléthon lui permet d'être "le représentant de tous ceux qui ont la myopathie de Duchenne", disait-il sur le plateau de France 3 vendredi soir.

Entre appréhension et excitation

Samedi, après du repos à côté du studio télé et dans l'attente de la grande soirée en direct, Benjamin et Nicolas, son papa, ont raconté à France Bleu Paris ce qu'ils attendent de ce Téléthon, dont les promesses de dons sont pour l'heure supérieures à celles récoltées l'an passé .

"Il y avait un peu d'appréhension avant le plateau vendredi, puis à faire attention à ce qu'on dit mais comme l'AFM est une grande famille, on peut passer nos messages comme on l'entend et avec notre façon de dire, explique Nicolas. Mais ce soir, c'est surtout de l'excitation."

Toute la journée, ils ont vu le compteur des promesses augmenter au fur et à mesure des dons : "Plus que de l'espoir, ça apporte un soutien énorme car ces millions d'euros proviennent de petits dons et de petites animations, c'est la magie de cette mobilisation ! C'est phénoménal car ça prouve qu'il y a beaucoup de bienveillance."

En attente d'un traitement

Leur espoir est qu'avec ces dons pour la recherche autour des maladies rares, les chercheurs aient de quoi financer leurs travaux pour aider à guérir Benjamin. Un essai clinique de micro-dystrophine est à l'étude mais dont les résultats ne sont pas attendus avant deux ans.

En attendant, ils témoignent de leur quotidien, "une vie très chargée, trop remplie parfois". Nicolas assure que "nous sommes une famille classique, Benjamin va à l'école et sa maman et moi travaillons, mais on ajoute la vie d'un enfant malade avec ses rendez-vous de suivi : des séances de kiné, d'ergothérapie, d'orthophonie, à l'hôpital etc".

"Il ne faut rien lâcher !" s'exclame le garçon qui appelle à faire des dons au 3637, le numéro de téléphone dédié et qui sera actif jusqu'à vendredi prochain.

