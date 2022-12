Téléthon 2022 : la Moselle plus mobilisée que jamais

Le compteur du 36-37 est à nouveau prêt à grimper. Après deux années marquées par l'épidémie de Covid-19, le Téléthon (2 et 3 décembre) revient pleinement sur le terrain pour aider récolter des dons en faveur de la recherche contre les maladies génétiques rares. L'édition 2021, avait récolté 86 millions d'euros, dont 1.187.000 pour la Moselle. Le département s'est placé en tête dans le Grand-Est et figure dans le top 20 des plus généreux. Cette année encore, la mobilisation est à la hauteur des espérances avec près de 200 événements.

Des bénévoles motivés

Bénévoles et donateurs de la 36e édition du marathon caritatif sont dans les stratings-block. "Il y a un engouement extrème" Christelle Blondeau, la coordinatrice de l'AFM Téléthon pour la Moselle-Ouest . "Ils ont manqué quelque chose en 2020, n'ont pas pu aller sur le terrain, ça leur tient à coeur depuis longtemps. Ce sont des Mosellans fidèles." Une mobilisation essentielle car les animations représentent chaque année 40% des dons. Les organisateurs espèrent faire au moins aussi bien que l'an passé, dans contexte compliqué d'inflation et de baisse de pouvoir d'achat. "Tous le monde met la main à la poche pour l'énergie, l'essence... Mais je sais qu'ils seront la rue et que si il faut faire le minimum, ils le feront" veut croire Christelle Blondeau.

L'aura de Noémie

Pour la quatrième année consécutive, l'ambassadrice du Téléthon en Moselle est Noémie, jeune collégienne de 11 ans et habitante d'Hagondange. La jeune fille est atteinte d'amyotrophie spinale, une maladie dégénérative qui affaiblit considérablement les muscles. Noémie vit en fauteuil roulant depuis l'âge de 3 ans. Grâce à la recherche médicale, elle bénéficie d'un traitement qui lui redonne de la force. "A un moment donnée, elle n'arrivait plus à finir ses repas" raconte son papa Mickaël, "aujourd'hui elle mange, elle boit, elle fait ce qu'elle a envie de faire." Son traitement consiste en des injections, tous les quatre mois dans la colonne vertébrale, et une prochaine opération devrait permettre de lui redresser la colonne vertébrale. Noémie vient de faire son entrée au collège. Une belle ambassadrice salue Christelle Blondeau : "Derrière elle, elle draine tous nos enfants et jeunes adultes malades et leurs familles qui n'ont pas forcément la force d'être derrière une manifestation, parce que la maladie peut être invasive, méchante. Il y a une aura qui se dégage autour d'elle et qui donne de l'espoir à toutes ces familles."

Outre les collectes de terrain, les promesses de don se font par téléphone (36-37), par internet (afm-téléthon.fr).