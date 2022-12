Téléthon 2022 : près de 484.000 euros récoltés en Alsace

Un beau succès à l'issue des 30 heures de direct télé dans le cadre du téléthon 2022 : plus de 7 8 millions d'euros de dons ont été récoltés pour la recherche contre les maladies rares, et pour soutenir les malades et leur famille. En Alsace, 304.208 euros ont été récoltés dans le Bas-Rhin, 179.546 euros dans le Haut-Rhin.

Guebwiller, capitale de la générosité

Si vous avez regardé le téléthon sur France Télévision, vous avez certainement vu quelques images de Guebwiller, qui était l'une des quatre villes ambassadrices cette année.