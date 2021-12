Téléthon 2021 : 92.000 euros récoltés en Mayenne pour la 35e édition

92.740 euros de dons ont été récoltés en Mayenne sur internet pour la 35ème édition du Téléthon qui s'est achevée ce samedi 5 décembre à 20 heures. C'est le triple de l'an passé, où de nombreux événements avaient été annulés en raison de l'épidémie de Covid-19 et des restrictions sanitaires.

La 35ème édition du Téléthon s'est officiellement terminée ce samedi 5 décembre à 24 heures avec un bon résultat : 73.622.019 euros récoltés en France sur le site internet du Téléthon et au 36 37, 92.740 euros en Mayenne (soit le triple de l'édition de l'an passé, réduite en raison des restrictions sanitaires). L'opération se poursuit jusqu'à ce dimanche. Il est encore possible de donner au 3637 et sur Telethon.fr. jusqu'à vendredi.

