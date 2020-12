Téléthon au Pays Basque : mobilisation malgré la Covid

La 34e édition du Téléthon, vendredi 4 et samedi 5 décembre est particulière cette année au Pays Basque. Ciboure est l'une des deux villes françaises ambassadrices et, sur le reste du territoire, la mobilisation est forte pour collecter des dons malgré les restrictions sanitaires.

La 34e édition du Téléthon, organisée par l'Association Française contre les myopathies pour financer des projets de recherche sur les maladies génétiques rares, est forcément perturbée cette année. Covid-19 oblige. Pas ou presque d'évènements festifs, mais malgré tout une forte mobilisation au Pays Basque qui est au coeur de la manifestation cette année.

Ciboure et Ilune ambassadrices

La raison a un prénom et un nom. Elle s'appelle Ilune Dufau. La collégienne de 13 ans est l'une des figures de ce Téléthon 2020. Elle souffre du syndrome de Wolfram, une maladie dégénérative rare, pour laquelle elle vient de débuter un traitement expérimental. Elle a été invitée à témoigner ce week-end à Paris lors de la traditionnelle émission télévisée du Téléthon.

Parallèlement, 800 kms plus au sud, sa ville de Ciboure se mobilise. La commune est l'une des deux ambassadrices de cette 34e édition. La municipalité, des associations, des habitants se démènent pour organiser un évènement digne de ce nom, malgré les conditions sanitaires. Les sportifs du LAT (trainières) et de l'Ur Joko (Aviron et trainières) se relaient sur des rameurs pendant 24h devant les caméras de télévision sur la place du fronton avec, pour se motiver, les effluves des repas vendus en drive vendredi soir et samedi midi au profit de l'AFM Téléthon

Le Pays Basque répond présent

De nombreuses autres communes du Pays Basque se mobilisent pour relever le défi de l'appel aux dons en dépit du contexte sanitaire. Des banderoles et des informations émises sur les panneaux municipaux, ainsi que la mise en place d'urnes en mairie pour permettre le dépôt des dons.

Les associations, les organisations répondent également présentes cette année. "On a réussi à fédérer 56% des organisateurs habituels et on a des nouveaux qui se sont déclarés", se réjouit Valérie Dognon, la coordinatrice de l'AFM Téléthon pour l'ouest des Pyrénées-Atlantiques. "On ne pensait pas qu'il y en aurait autant, c'est chouette".

Des collectes façon Covid

Les modes de collecte eux s'adaptent, Covid oblige. Certains ont ouvert des collectes en ligne et "ça marche plutôt pas mal", félicite Valérie Dognon. D'autres ont lancé des tombolas virtuelles. Et puis il y a ceux, comme Arbonne, qui ont réussi à maintenir l'évènement en présentiel avec là aussi une tombola dont les tickets sont vendus sur des stands, ou encore le Caddython - sorte de bourriche version supermarché - organisé à Saint-Pée-sur-Nivelle et Hendaye par les Lions Club.

Ce sont "des animations qui ne rassemblent pas, alors que le Téléthon est festif, fédère. Cette année ce ne sera pas de la même façon, mais il y a quand même de la mobilisation", souffle la responsable associative qui, prudente, ne veut pas se montrer trop optimiste : "la collecte on verra, rien n'est gagné". Mais les dons pouvant se faire tout au long de l'année, certaines animations qui ne peuvent pas être organisées ce week-end pourraient l'être plus tard.

Liste des Animations au Pays Basque