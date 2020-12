Téléthon : confinés, ils parcourent la distance du dernier Tour de France en vélo à mains

Grâce à des relais de 4h par jour, six courageux athlètes ont décidé de parcourir, depuis chez eux, la distance du Tour de France. pour ce faire, ils moulinent sur un vélo à mains home-trainer. Ils ont baptisé leur initiative "Le Tour de l'Hexagone" et cherchent à récolter des dons pour le Téléthon 2020.

Sur les six compagnons, cinq sont en situation de handicap. Parmi eux, Géraud Paillot, aventurier malouin de 50 ans, habitué aux défis extrêmes. Ce samedi 5 décembre, ils vont tenter de réunir un peloton virtuel à leurs côtés : "L'idée c'est d'avoir un projet inclusif, c'est à dire que nous proposons aux personnes qui le souhaitent, partout en France, de venir nous rejoindre virtuellement. C'est à dire de chacun pédaler pendant notre dernière heure de défi, de 10 à 11h, ils font un don sur la cagnotte du Téléthon via notre événement, et ils nous accompagnent, dehors ou en home-trainer. L'objectif, c'est un peloton virtuel de 1000 cyclistes en France de manière à récolter des fonds et soutenir le Téléthon" explique le Malouin. Toutes les infos pour participer sont sur le groupe Facebook du défi.