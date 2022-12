Téléthon : grâce aux dons la recherche avance et "Lucie en est la preuve" se réjouit sa maman

Sur les genoux de sa maman, Lucie ne tient pas en place. La petite fille de 22 mois gigote, sourit, rit, bouge ses jambes et ses bras, comme tout enfant de son âge le ferait mais pour sa maman, Alice, ces mouvements-là sont encore source d'une "immense joie". C'est même une victoire contre la maladie.

Car il y a un an encore, Lucie ne tenait pas sa tête. "Il lui manque un gène. Celui qui produit une protéine pour nourrir les muscles", explique doctement la jeune femme. Sans cette protéine, les muscles s'atrophient. Cette pathologie dont souffre Lucie, c'est l'amyotrophie spinale, "un mot bien barbare" commente Alice qui raconte précisément comment, avec le papa de Lucie, ils se sont aperçus qu'il y avait un problème.

Elle avait quatre mois. "Normalement à cet âge, un bébé bouge beaucoup, met ses pieds et toutes sortes d'objets à la bouche. Lucie ne faisait rien de tout cela". Ses parents l'emmènent donc à l'hôpital et après trois semaines d'examens, le diagnostic tombe. Et là "c'est l'incompréhension, on ne sait pas quoi penser, on ne sait pas comment Lucie va grandir, va vivre, tout ce mélange".

L'espoir du traitement

Mais très vite Alice et Corentin sont pris en charge et orientés car un traitement existe. Depuis très peu de temps. Un traitement de thérapie génique, développé par les laboratoires financés par le Téléthon , qui consiste à administrer un gène de synthèse. "C'est un peu une potion magique ce traitement", sourit Alice. Il a été administré à Lucie en novembre 2021 quand elle avait neuf mois.

Ce traitement permet de stopper la maladie. Il ne corrige pas ce qui est perdu mais il permet à Lucie de se développer et de grandir presque normalement. Aujourd'hui, "elle monte ses bras très hauts, elle bouge ses jambes, elle se tient droite, elle pose ses mains à plat", détaille Alice. "Autant de choses qui était inimaginable quand le diagnostic a été posé".

Beaucoup d'inconnus

Pour autant, si la petite fille se porte très bien, rien n'est gagné ni simple. Lucie est suivie de près, elle est contrainte à des exercices quotidiens, à de la kinésithérapie. "On ne sait pas si Lucie marchera parce qu'on n'a encore peu de recul sur ce traitement, seulement quatre ans. Il y a des enfants qui ont pu marcher, courir mais sur le long terme c'est difficile de se projeter" et de savoir précisément comment Lucie va grandir.

Mais sans ce traitement, il est fort probable que Lucie ne serait plus là. Les bébés atteints d'amyotrophie spinale étaient condamnés avant la mise au point de cette thérapie en 2019. Et c'est ce message d'espoir que veut porter Alice aujourd'hui.

Les dons, "ça marche !"

"Les dons pour le Téléthon ne vont pas on sait où, ils vont à la recherche et ça marche, Lucie en est la preuve !" lance la jeune maman.

Elle aimerait aussi inciter à un dépistage plus systématique de l'amyotrophie spinale. "Plus le dépistage est précoce, plus la maladie peut être stoppée tôt grâce au traitement", souligne-t-elle. Mais la jeune femme n'oublie pas les autres maladies. "Il faut aider les recherches", martèle-t-elle pour que tous les "enfants ou les adultes touchés par la maladie puissent bénéficier d'un traitement comme Lucie".

Alice sera sur les plateaux des émissions de France Télévision ce week-end pour raconter son histoire et faire passer ses message d'espoir et de mobilisation.