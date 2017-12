Téléthon : "Il faut vivre ses rêves"

Depuis 30 ans, le Téléthon se donne la même mission : récolter des fonds pour la recherche médicale sur les maladies rares, trop souvent délaissées parce qu'elles ne concernent pas assez de monde. Rencontre avec Jonathan, qui souffre d'une myopathie et qui refuse de laisser la maladie dicter sa vie.

"Don't dream you life, live your dreams." En Français : "ne rêve pas ta vie, vis tes rêves". C'est la philosophie de Jonathan, originaire du Gard et étudiant à l'université Paul Sabatier à Toulouse. Il l'a même fait tatouer sur son avant-bras droit. Depuis l'âge de 4 ans, Jonathan se déplace dans un fauteuil roulant, à cause d'une amytrophie spinale infantile, une maladie qui attaque son système nerveux et qui provoque la mort de ses muscles. Une maladie génétique et rare.

Repousser ses limites

Il y a deux ans, pourtant, Jonathan prend une décision qui va à l'encontre de ce que sa maladie semble lui imposer : contre une certaine immobilité, il organise le voyage dont il rêve depuis des années, un road trip dans l'Ouest américain. "J'ignore pourquoi cette partie du monde m'attire plus que les autres, reconnaît-il dans un sourire. Peut-être les films ?" Le départ a lieu en juillet dernier. Après l'atterrissage à San Francisco, c'est le parc de Yosemite, la Vallée de la Mort, Las Vegas, Monument Valley, le Grand Canyon ou encore Los Angeles.

Jonathan et ses proches à San Francisco - Jonathan

Au-delà du rêve, ce voyage a aussi prouvé à Jonathan qu'avec de l'aide et de la solidarité, il pouvait repousser ses limites : "nous sommes allés à Horseshoe Band, dans le Colorado. C'est un endroit très connu. Pour y accéder, il faut prendre un chemin de 800 mètres, mais ce n'est que du sable. Normalement, un fauteuil roulant ne peut pas y passer. Nous avons mis une heure et demi à l'aller, deux heures et demi pour faire le retour. Mais on a réussi."

L'importance de la recherche

Jonathan a aussi visité la Sillicon Valley. Sur le campus de Google, il découvre l'un des prototypes de voitures sans conducteur. La preuve que la recherche, qu'elle soit médicale ou dans les nouvelles technologies, représente un véritable espoir pour les porteurs de handicap et de maladie. "Si je voulais une voiture adaptée, elle me coûterait 100 000 euros, détaille l'étudiant toulousain. Il faut aussi ajouter 5 000 euros pour le permis spécial. C'est inconcevable ! En revanche, cette voiture serait une solution idéale."

Une voiture sans conducteur, adaptée pour tous - Jonathan

Le Téléthon, lui, a déjà offert un peu d'espoir aux malades d'amyotrophie spinale. Vingt-ans ans après l'identification du gène responsable de la pathologie (par une équipe français et grâce au Téléthon), un premier médicament est disponible. De nombreux essais cliniques sont aussi en cours. "C'est pour ça que le Téléthon est aussi important, atteste Jonathan. Et ça bénéficie à tout le monde. Parfois, en travaillant sur des maladies rares, les médecins découvrent des traitements pour des maladies plus communes."

Les fonds permettent aussi d'accélérer le diagnostic. En moyenne, la plupart des patients attendent cinq ans avant de connaître le nom de la pathologie dont ils souffrent et de savoir s'il existe ou non un traitement. Cette année, le Téléthon fête ses 30 ans et sa 31ème édition. 30 heures de télévision, aux cours desquelles 200 000 bénévoles et cinq millions de participants seront mobilisés dans toute la France. Top départ ce vendredi 8 décembre, à 18h45. Pour donner : le 3637 ou telethon.fr

Jonathan, lui, prépare un voyage à New York l'an prochain. Et un tour du mois, en 2020.