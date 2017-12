Téléthon : ils tentent de battre le record du monde de massages cardiaques à Rennes

Les élèves ambulanciers et infirmiers du CHU Pontchaillou ont commencé à se relayer vendredi soir pour réaliser le plus grand nombre de massages cardiaques au monde en 24 heures. Ils comptent sur la participation de tous pour battre le record actuel.

En arrivant devant les cinq mannequins d'entraînement, c'est le même constat pour presque tous les volontaires venus participer au défi : ils ne savent pas faire un massage cardiaque correctement. Les élèves ambulanciers de la 91eme promotion sont donc là pour montrer les bons gestes. "Il faut mettre les paumes à plat, dans le creux de la poitrine, être bien au dessus, et bloquer les coudes", explique Franck, l'un des étudiants.

Pour certains comme Denis et Sylvie, dont le fils est pourtant élève infirmier, c'est une première : "on a jamais fait de massages cardiaques, on a pas appris ça nous !". "On a du retard en France sur la formation aux massages cardiaques", reconnait Manuel Ortega, le coordinateur de la promotion étudiante :

On a eu des gens de 5 à 77 ans et ils ont tous besoin de corriger leur façon de faire des massages cardiaques. Même mon père qui a fait 50 ans de secourisme n'avais plus les bons gestes !

Ce geste peut pourtant sauver des vies, tout comme les dons récoltés font avancer la recherche sur les myopathies. Syrine, 4 ans, a été attentive aux explications et réalise un massage cardiaque avec l'aide des étudiants infirmiers et de sa mère. "Si elle apprend ces gestes maintenant, c'est mieux pour la suite, elle sera plus efficace pour sauver des gens", estime Coralie, sa maman. Une satisfaction pour Franck : "pour nous c'est une récompense de voir les enfants le faire. C'est chouette, ça leur permet d'apprendre".

Morgane Heuclin-Reffait © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

La plupart des personnes qui sont passées relayer les étudiants restent des travailleurs au CHU et des professionnels du domaine de la santé.

"Les infirmiers du CHU sont venus deux fois dans la soirée, et la deuxième ils sont restés plus de deux heures avec nous. Le SAMU aussi est passé, ainsi que toute l'équipe du service réanimation", indique Alexis, l'un des étudiants. Avec une poignée de camarades, il est présent depuis le début de la manifestation vendredi à 20 heures, alors toutes les aides sont bienvenues.

Des dons plus importants que le record

"A 14 heures, il y avait plus de 120 passages et près de 800 euros de dons récoltés. Une dame nous a donné 500 euros, c'est énorme !" s'exclame Alexis. Le montant moyen d'un don est beaucoup plus modeste, 3,5 euros, mais "le don est plus important que la somme elle-même" affirme Samuel Hautbois, formateur.

Le record de massages cardiaques détenu par une université indienne avec 2619 passages en un peu plus de 24 heures ne pourra donc être battu que si les rennais se mobilisent en masse jusqu'à 22 heures ce samedi. Mais les équipes sont déjà satisfaites de la mobilisation, en dépit de la fatigue accumulée : "l'objectif ce n'est pas tant le record que la chaîne de solidarité qui s'installe" indique Samuel Hautbois. "On a demandé aux élèves de faire un projet fédérateur. Pour nous l'objectif est déjà réussi car ils le font avec plaisir et ils ont fait connaître l'événement, on a du monde qui est passé".

Si vous voulez participer et apprendre par la même occasions les bonnes techniques pour réaliser un massage cardiaque, vous pouvez donc vous rendre au CHU Pontchaillou, dans le bâtiment des écoles (porte E), amphithéâtre Bretagne.