Téléthon : l'inclusion exemplaire de Jules à l'école maternelle publique de Janzé

Jules Langlais, trois ans et demi et atteint d'une myopathie, a fait sa rentrée en septembre à l'école maternelle La Marelle à Janzé. Une école où tout le monde s'est mis à la langue des signes pour communiquer avec Jules.

Alors que la 33ème édition du Téléthon a lieu ces 6 et 7 décembre, nous sommes retourné voir Jules. Nous l'avions rencontré avec ses parents en décembre 2018 chez eux à Bourgbarré en Ille-et-Vilaine. Depuis, il s'est passé un grand événement : Jules est rentré à l'école. Et son inclusion est assez exemplaire.

Une maladie très rare

Jules est atteint d' une myopathie myotubulaire, une maladie très rare qui entraîne une faiblesse généralisée de tous ses muscles et qui le cloue dans un fauteuil et l'empêche de parler. Impossible pour lui de se séparer de son respirateur et de son corset. Son entrée à l'école en septembre dernier a donc du être très préparée en collaboration avec Mohammed Bahreddine, l'AESH (accompagnant d'élèves en situation de handicap) qui s'occupe de Jules toute cette année. "Son papa et Mohammed sont venus le premier jour pour présenter Jules aux enfants pour expliquer son handicap, son appareillage qui ne fallait pas toucher. Les enfants forcément s'interrogeaient sur Jules mais avec des mots simples ils ont su leur expliquer. Et maintenant Jules a plein de copains!" explique son enseignante de petite section Isabelle Derniaux.

Mohammed Bahreddine enseigne la langue des signes à tous les élèves de l'école © Radio France - Fanny Beaurel

Jules et Mohammed sont inséparables à l'école La Marelle de Janzé - Anne-Catherine Le Roux

La langue des signes pour tout le monde

Avant d'entrer à l'école, Jules apprenait la langue des signes avec son orthophoniste. Son accompagnant, Mohammed Bahreddine possède un diplôme d'état en langue des signes. C'est ainsi que les deux communiquent. "Je parle avec lui en signant, lui aussi formule des signes ce qui permet de communiquer pleinement avec son professeur et avec les autres enfants" explique Mohammed qui a mis en place un apprentissage de cette langue des signes pour les enfants de la classe de Jules mais aussi pour tous ceux de l'école pour que son inclusion soit totale. "C'est au delà nos espérances. Les enfants sont super contents, ils apprennent et ils savent communiquer avec Jules. Ils ne le mettent pas à l'écart" constate Mohammed. Et effectivement, Jules n'est jamais seul ce matin de fin novembre. Il y a notamment Nelson qui ne le quitte pas d'une semelle. "Mais là il n'y en a qu'un! D'habitude il y en a plein. Quelques fois on est obligé de faire un roulement pour que les enfants soient avec Jules. Les enfants sont adorables et je crois que Jules a du plaisir à venir à l'école" explique son enseignante Isabelle Derniaux.

Le 36 37

La 33ème édition du Téléthon se déroule ces vendredi et samedi avec cette année Jean Paul Rouve comme parrain mais s'il y a une chose qui ne change pas, c'est le numéro pour vos dons : le 36 37.