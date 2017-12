Téléthon : la lumière reconstruit les muscles à l’Université de Poitiers

Une équipe de chercheurs de l’Université de Poitiers a réussi à utiliser la lumière pour stimuler les cellules musculaires. Cela pourrait à terme aider à reconstruire les muscles des personnes atteintes de myopathie. Leurs recherches sont financées par l’AFM-Téléthon.

"Il faut bien se rappeler que, normalement, un muscle ne va se contracter que s’il est stimulé par un nerf", explique Stéphane Sebille, avant d’exposer les résultats des recherches de son équipe, en partie financées par les dons récoltés par l’AFM-Téléthon, à l’occasion notamment de collectes nationales, comme celle des 8-9 décembre 2017.

Comme un message nerveux

La quinzaine de chercheurs de l’équipe Transferts ioniques et rythmicité cardiaque (TIRC) du laboratoire de recherche Signalisation et transports ioniques membraneuse (STIM) de l’Université de Poitiers sont les seuls en France a utilisé l’optogénétique pour stimuler les cellules musculaires (une méthode utilisée en neurosciences). Autrement dit : ils parviennent à faire bouger les muscles grâce à la lumière, sans aucun contact.

Ils ont placé des photorécepteurs dans les cellules musculaires, qui, comme dans la rétine des yeux, transforment l’énergie lumineuse en une activité électrique similaire à celle normalement transmise par les nerfs. Ainsi, chaque fois que la cellule est atteinte par un laser, elle se met à bouger.

"On peut imaginer une myopathie où le nerf disparaît, continue Stéphane Sebille. On pourrait activer ou stimuler les cellules musculaires non plus avec un nerf qui n’existe plus mais avec de la lumière, donc ça veut dire qu’on pourrait récupérer une activité musculaire sans nerf."

Reconstruire les muscles

La lumière a le même effet que l’électro-stimulation, comme lorsqu’on essaie de se muscler avec des patchs. Mais elle est plus efficace selon Aurélien Chatelier.

"Ces systèmes ont des problèmes parce que quand on stimule électriquement on ne cible pas le tissu et la cellule qu’on stimule, explique le maître de conférence. On stimule un ensemble, donc aussi des fibres sensorielles, et on a plein d’effets qui vont être désagréables et qui vont avoir peu de pénétration dans les tissus."

En d’autre termes, les électrodes font mal et ont des effets relativement superficiels, alors que la lumière peut carrément aider à réparer les muscles : les cellules musculaires stimulées ainsi aident plus vite à la reproduction cellulaire et donc à la reconstruction musculaire. Cela pourrait aider à traiter la maladie de Duchenne par exemple, des muscles qui se dégénèrent petit à petit.

Bientôt des cures de lumière pour les myopathes ?

Ces recherches viennent d’être publiées dans la revue "Scientific Reports", de reconnaissance internationale. Les chercheurs poitevins ont commencé à les tester sur des souris de laboratoire, atteintes de myopathie. A terme, elles pourraient améliorer le traitement des myopathies chez les humains, ajoutées à d'autres traitements.

Plus concrètement, cela pourrait se traduire, "dans un futur très lointain", par des attèles lumineuses, des cures de laser, un lumino-kinésithérapeute ou même des salles de musculation aux lasers - pour les usages les moins médicaux.

Pour financer de telles recherches qui aident à traiter les myopathies, donnez à la 31ème édition du Téléthon, les 8 et 9 décembre, pendant les 30 heures de direct sur les chaînes de France Télévisions.