Téléthon : la recherche avance en Isère pour lutter contre les maladies rares

À quoi servent les dons que vous allez faire ce week-end lors du Téléthon ? Ils servent majoritairement à soutenir la recherche contre les maladies rares, notamment en Isère. L'institut des neurosciences de Grenoble travaille sur des traitements de maladies neurologiques, grâce aux dons du Téléthon.

Le syndrome de Leigh est une maladie très rare, elle touche en moyenne une naissance sur 40 000 en France. "C'est une maladie qui touche le fonctionnement des mitochondries [ndlr : lieu de stockage du calcium et de transformation des acides gras en énergie], qui produisent beaucoup moins d'énergie", explique Michael Decressac, chercheur à l'Inserm et responsable de l'équipe de recherche. "La conséquence pour les patients, c'est un manque de force, de la fatigue et des retards de développement musculaire et cérébral. le système nerveux est aussi très effecté".

La solution pour guérir serait une combinaison entre de la thérapie génique (travail sur les gènes) et des ultrasons. Les recherches sont encore en cours, Michael Decressac et son équipe font actuellement des tests sur les animaux.

"Un grand message d'espoir" - Margaux, Grenobloise de 25 ans

Toutes ces recherches sont un motif d'espoir pour de très nombreuses personnes, comme Margaux, une grenobloise de 25 ans, atteinte d'une maladie extrêmement rare, la myopathie des ceintures. Elle touche les muscles du bassin et des épaules. "Nous sommes à peine 50 malades en France", raconte Margaux, diagnostiquée il y a 7 ans. "Je m'estime chanceuse, je marche encore, je travaille, etc".

Margaux espère guérir très bientôt, grâce à un nouveau médicament qui va arriver en France, dans les prochaines semaines. Elle est candidate pour le tester : "c'est vraiment de l'expérimental, donc c'est à la fois un grand message d'espoir mais on prend aussi un risque, on ne sait pas où l'on va". C'est une thérapie génique, une seule injection pour "réparer" le gène défectueux et stopper l'évolution de la maladie. Pour elle, le rendez-vous du Téléthon est crucial.