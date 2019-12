Téléthon : le village savoyard de Bessans dans le Top 10 des communes les plus généreuses

Chaque année, les Bessanais sont parmi les donateurs les plus généreux de Savoie lors de la grande collecte du Téléthon. L'an dernier, la soirée repas a permis de collecter plus de 3 000 euros dans ce village de 360 habitants.

Bessans, France

Bernard Genen copréside l'association de la Gentiane, les aînés de Bessans. Il sourit : "pour un petit village on se débrouille pas trop mal !" C'est le club des anciens qui organise chaque année la soirée repas pour le Téléthon, d'où cette petite fierté. Le village a versé 3009 euros à l'AMF l'an dernier, "le repas étant évidemment la principale source de revenu" précise Bernard Genen. Il y avait 107 participants l'an passé, un nombre impressionnant pour ce village de 360 habitants. Selon les organisateurs, c'est d'ailleurs parce que Bessans est un village au fin fond de la Haute-Maurienne que la soirée attire autant. "On est au bout du monde, les gens ont besoin de se retrouver. Il y'a une vieille habitude, certainement de montagnards, de se retrouver autour d'une table, de participer" commente Bernard Genen. "Et c'est d'autant plus vrai que nous sommes en période creuse, en intersaison" ajoute le maire Jérémy Tracq.

Pour le maire Jérémy Tracq, "le Bessanais est citoyen : ça va plus loin que le Téléthon. Les Bessanais sont très impliqués dans ce type de rassemblements." Il explique que la participation est toujours plus forte qu'ailleurs lors des cérémonies commémoratives, "et il y a un taux de votants plutôt bon par rapport aux communes voisines" pendant les élections. A cela s'ajoute un tissu associatif très dynamique.

La grande collecte du Téléthon 2019 démarre ce vendredi.