Téléthon : les espoirs de traitement, "ce qui va sauver nos bébés" pour la mère de Lenny à Stiring-Wendel

Laboratoires du Genethon et d'I-Stem AFM Telethon

La 34ème édition du Téléthon est lancée ce vendredi et samedi. Son objectif : aider les malades et financer le Généthon, son laboratoire qui développe depuis 30 ans la thérapie génique, thérapie qui consiste à introduire un gène fonctionnel dans les cellules d'un malade dont le gêne est défectueux. Et après toutes ces années, ça commence à fonctionner, des dizaines de patients ont commencé à recevoir le traitement. "C'est un événement historique" pour Serge Braun, le directeur scientifique du téléthon.

L'espoir est immense

Pour Daja Bejjih qui vit à Stiring Wendel, l'espoir est immense. Son fils, Lenny, 6 ans, est atteint de la maladie de Duchenne, qui provoque une dégénérescence des muscles. Le petit Mosellan devrait pouvoir bénéficier d'une thérapie génique. Il est l'une des figures de cette 34e édition du Téléthon. Un médecin de l'hôpital Haute-Pierre en Alsace a contacté la famille pour proposer un traitement à l'enfant. Il est en train de passer des essais cliniques pour ce traitement. Les premières injections pourraient débuter en janvier, les soins s'étaleraient sur 3 ans.

Lenny a changé, il espère devenir un petit garçon comme les autres

"Lenny a changé, c'est l'espoir de sa vie, grâce à ça, il espère devenir un petit garçon comme les autres", explique sa maman. "Il faut garder espoir, la rercherche avanve à grand pas, cette année et l'année prochaine, ce seront vaiment les années qui vont sauver nos bébés", conclut-elle enthousiaste. La grande soeur de Lenny poste régulièrement sur le réseau social Tik Tok des vidéos pour sensibiliser le grand public aux maladies rares.