Téléthon : les grandes victoires de Victoire, guérie grâce à la thérapie génique

La 35e édition du Téléthon commence ce vendredi soir. Parmi les quatre ambassadeurs, il y a Victoire : cette petite fille de deux ans et demi habite à Laventie, dans le Pas-de-Calais. Atteinte d'une maladie qui limitait son espérance de vie à deux ans, elle a bénéficié d'une thérapie génique.

Un numéro à retenir à partir de vendredi soir et tout le week-end : le 36 37. Le numéro du Téléthon. C'est la 35e édition de ce marathon destiné à récolter des dons pour aider la recherche sur les maladies génétiques. Partout en France, des gens se mobilisent pour des collectes et des défis en tous genres. France Télévision propose pas moins de 30 heures de direct, avec le fameux compteur qui, on l'espère, battra des records cette année.

Espérance de vie de deux ans

Il y a quatre ambassadeurs du Téléthon, ils sont les visages de cette 35e édition. Et notamment celui de Victoire, deux ans et demi. L'enfant habite à Laventie, entre Armentières et Béthune. Elle est atteinte d'amyotrophie spinale de type 1, c'est une maladie qui touche toutes ses fonctions motrices. Son espérance de vie était de deux ans.

Une deuxième naissance

Mais, grâce à la recherche, il s'est produit un petit miracle. En mars 2020, la famille de Victoire apprend qu'elle peut recevoir un traitement, le Zolgensma, qui vient d'être mis sur le marché après dix ans de recherche. Il s'agit de thérapie génique : concrètement l'enfant reçoit une perfusion pendant une heure, et le médicament est transporté dans tout son corps pour réparer le gène manquant. Sa maman Laëtitia Hénin raconte ce moment : "tout était tellement silencieux qu'on entendait le goutte à goutte de la perfusion, c'était comme une deuxième naissance".

ECOUTEZ : Laëtitia Hénin, la mère de Victoire, raconte la thérapie génique Copier

Progrès fulgurants

Deux jours après le traitement, Victoire tient assise quelques secondes, et fait des progrès quotidiens. Aujourd'hui elle arrive même à se mettre debout, à manger seule, à jouer comme toutes les petites filles de son âge. Elle travaille tous les jours, avec un kiné, va à la piscine : l'idée c'est de renforcer tous ses muscles. Aujourd'hui, Victoire va à la crèche, l'an prochain ce sera l'école, et l'objectif est bien sûr d'apprendre à marcher.

"Le Téléthon a sauvé ma fille", affirme sans hésiter Laëtitia, une maman heureuse, "mais d'autres enfants n'ont pas de médicament. Il faut continuer pour donner de l'espoir à d'autres familles". En appelant le 3637.

ECOUTEZ : Victoire et sa maman Laëtitia Copier

Mobilisation à Laventie

La ville de Laventie, qui s'est toujours mobilisée pour Victoire, organise des manifestations pour le Téléthon. Retrouvez le programme ici.