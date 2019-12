Téléthon : les manifestations dans la Marne et les Ardennes

Pour sa 33ème édition, le Téléthon va une nouvelle fois mobiliser des millions d'anonymes partout en France, afin de collecter un maximum de dons au profit de l'Association Française contre les Myopathies.

Les manifestations dans la Marne

Pas moins de 120 manifestations seront organisées dans le département. On peut citer une corrida à Châlons-en-Champagne le 7 décembre, ou encore des lotos à St Memmie et Vitry-le-François le 6 décembre. A Reims, le Téléthon s'installera comme chaque année place d'Erlon, une soirée crêpe sera organisée avec les pompiers dans la commune de Soudron, et une après-midi sportive à Courtisols. La liste n'est bien entendu pas exhaustive et vous retrouvez toutes les manifestations ici.

Les manifestations dans les Ardennes

125 manifestations sont prévues dans le département. Pas moins d'une vingtaine dans le secteur de Charleville-Mézières, mais aussi des événements à Nouzonville. Vous retrouvez les manifestations en cliquant ici. Dans les Ardennes l'AFM-Téléthon espère dépasser les 300 000 euros de dons. L'an dernier ce sont 297 000 euros qui avaient été collectés.

Pour donner, le numéro est toujours le 36 37 ou bien le site internet du Téléthon. En 2018, l'événement avait permis de collecter 85 844 117 euros.