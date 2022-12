Téléthon Manche : Esteban et Gabriel deux frères de 9 et 6 ans atteints par la myopathie de Duchenne

C'est en 2018 que Noémie et Yannick Jean qui habitent Quettetot près de Bricquebec-en-Cotentin apprennent que leurs deux petits garçons Esteban et Gabriel sont atteints par la myopathie de Duchenne. Esteban a alors 5 ans et Gabriel 2 ans. La Myopathie de Duchenne est une maladie rare qui touche 1 garçon sur 3500 à la naissance mais dans cette famille elle va frapper deux fois. "Je savais qu'il y avait quelque chose n'allait pas avec Esteban, il tombait tout le temps et refusait de marcher comme son frère d'ailleurs. Un jour Esteban a eu une contracture d'un muscle, on est allé aux urgences à Cherbourg et là on nous a dit qu'il avait une maladie musculaire" raconte la maman Noémie. Une maman qui demande tout de suite à tester son 2e petit garçon Gabriel âgé de 2 ans. le verdict tombe comme un deuxième coup de massue. Gabriel aussi a la myopathie de Duchenne. **"Je ne pouvais pas y croire, un enfant puis deux ce n'était pas possible "**ajoute le papa Yannick. Mais devant ce tsunami émotionnel cette jolie petite famille va se battre contre la maladie.

Vivre au jour le jour

Noémie et Yannick se sont donnés une règle : ne pas parler de l'avenir, pas question de laisser cette fichue maladie prendre le dessus sur leur vie. Dans cette maison rénovée en pierre et en bois, à la campagne, tout est paisible. Un grand jardin des jeux pour enfants à l'extérieur, à l'intérieur. Quand on entre chez Noémie et Yannick, on ne sent pas du tout le poids de la maladie au contraire tout n'est que sourire, joie et bonne humeur. "On leur dit ce qu'ils peuvent faire, pas faire et on vit au jour le jour comme les autres comme tout le monde" précise Yannick. Le couple anticipe tout. Comme Esteban a de plus en plus de mal à monter les escaliers, aujourd'hui il dort dans la chambre du bas. C'est lui qui a demandé et "ça se passe bien". La maladie évolue par paliers "dernièrement on a constaté que si Esteban tombait il ne pouvait plus se relever. C'est dur." Mais le petit bonhomme essaye de se débrouiller tout seul et ne se plaint jamais.

Une vie rythmée par les soins

Les soins font partie du quotidien. De la kiné pour " travailler les muscles et masser ça fait du bien" selon Esteban. Mais il y a aussi le psychomotricien, les infirmières...Les deux petits garçons ont une AVS à l'école, ils ont besoin d'aide pour l'écriture. "J'écris bien mais lentement" ajoute dans un sourire Esteban. Esteban qui ce mercredi là a les yeux rivés sur la télévision pour France/Tunisie au Mondial. Esteban qui adore le foot "mais qui ne peut pas courir".

La maladie qui mange les muscles

Yannick et Noémie ont expliqué à leurs deux garçons que la myopathie de Duchenne est une maladie qui "mange les muscles". Des mots simples et faciles à comprendre. "Même si on sait comment ça va se passer, on essaye de ne pas y penser". Aujourd'hui ce qu'espère le couple c'est que la recherche progresse vite et que quelque chose soit trouvé pour stopper, ralentir la maladie.

Il faut en parler et ne pas s'isoler

Noémie savait. Cette maman ressentait dans sa chair que quelque chose n'allait pas chez Esteban. Il aura fallu attendre ses 5 ans pour avoir le diagnostique. "Si vous avez des doutes parlez-en, c'est tellement important". Noémie voudra savoir tout de suite si Gabriel est aussi atteint pas la maladie. "Je ne voulais pas attendre". Aujourd'hui ce qui frappe ce n'est pas la maladie, c'est la joie de vivre d'Esteban et Gabriel et le dévouement incommensurable de Noémie et Yannick si touchants. "Quand on les regarde on se dit allez hop il faut que nous on aille bien, ils ont une force incroyable".

Le Téléthon 2022 vu par Noémie la maman : "le Téléthon peut sauver mes enfants alors oui on a besoin de vos dons, que vous alliez acheter des crêpes, nous donner des piles, faire les défis tout ce qu'il faut".

Le Téléthon 2022 vu par Yannick le papa : "le Téléthon c'est donner un peu de vous alors que pour nous c'est beaucoup !"

Le Téléthon 2022 vu par Esteban et Gabriel : "On ne lâche rien !"e 9 et 5

Une centaine de communes manchoises participent au Téléthon - Katia Lautrou

Le Téléthon : 36e édition

"Ensemble on ne lâche rien, le Téléthon peut tout changer" c'est le slogan de la 36e édition du Téléthon qui démarre ce vendredi soir jusqu’à dimanche. Un évènement caritatif créé en 1987 par l’Association française contre les myopathies (AFM), dans le but de financer la recherche sur les maladies génétiques rares. L’an dernier, la somme collectée s’est élevée à 85 millions d’euros.

Le Téléthon c’est aussi 13 000 communes engagées dont une centaine dans la Manche et 215 000 bénévoles mobilisés sur toute la France. Avec sur notre département : des lotos, des expos, des randonnées, défi crêpes, concerts, animations tennis, VTT, danse, tombolas, dégustations huitres et bulots, théâtre, char à voile…Les Jeunes agriculteurs de la Manche ont prévu d'aller sur des marchés pour vendre des produits du terroir. L'une des nouveautés cette année est la campagne qui est lancée pour inciter les artisans et commerçants à faire un don en nature ou en argent.

Avec dès ce vendredi 30 heures d’émissions en direct sur France Télévisions. L’artiste Kev Adams, parraine cette édition 2022. Et toujours un numéro de téléphone unique, le 3637. Actuellement 41 essais cliniques sont en cours sur 32 maladies au niveau de la vue, des muscles, de la peau, du cerveau, du sang, du foie.