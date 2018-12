Téléthon : nette chute des dons en Alsace

Strasbourg, France

En Alsace, cette édition 2018 du Téléthon a permis de réunir ce weekend près de 460.000 euros. Le Bas-Rhin est le département le plus généreux pour le moment avec 275.000 euros, contre 164.000 dans le Haut-Rhin. Il faudra encore ajouter à ces promesses de dons l'argent collecté lors des différentes manifestations organisées dans la région.

La collecte est en retrait en Alsace par rapport à 2017: plus d'1,7 millions euros avaient été rassemblés dans la région il y a un an.

Cette année, l'opération a permis de collecter en tout en France près de 69,3 millions d'euros. Un résultat en forte baisse par rapport aux éditions précédentes. Les organisateurs invoquent "la tempête sociale qui affecte la France".

Financer la recherche en Alsace

L'argent doit permettre de faire progresser la recherche sur les maladies génétiques et les thérapies géniques. A Strasbourg, plusieurs laboratoires de l'IGBMC, institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire, bénéficient du soutien de l'AFM, l'association française contre les myopathies. Le Téléthon doit aussi permettre d'améliorer la vie des malades et de leurs proches.

Les dons, déductibles des impôts à 66%, peuvent encore être versés sur le site du Téléthon ou par téléphone au 36 37, jusqu'à ce vendredi 14 décembre à 17h.