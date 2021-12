L'AFM Téléthon publie les chiffres des promesses de dons récoltées durant ce week-end en Centre-Val de Loire pour la lutte contre les maladies rares. C'est dans le Loiret que le montant est le plus élevé : 233.130 euros. Les promesses de dons restent possibles jusqu'au 8 décembre au 3637.

Téléthon 2021 : plus de 233.000 euros de promesses de dons dans le Loiret

L'AFM Téléthon publie, ce lundi, le montant total des promesses de dons récoltés lors de l'édition 2021 les 3 et 4 décembre (plus de 73 millions d'euros au niveau national, bien au-delà de l'année blanche de 2020). Dans le Loiret, plus de 233.000 euros ont été récoltés (ils serviront à financer la recherche contre les maladies rares).

Le Loiret (avec précisément 233.130 euros) est le département "le plus généreux" du Centre-Val de Loire (devant l'Indre-et-Loire : 220.100 euros). Dans la région, plus de 820.000 euros ont été récoltés (128430 euros dans l'Eure-et-Loir, 96830 euros dans le Loir-et-Cher, 82220 euros dans le Cher, 53000 euros dans l'Indre). Les dons restent possibles jusqu'au 8 décembre à 17h, en appelant le 3637 : les centres d'appels attendent vos dons.