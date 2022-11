Téléthon : un chercheur vient témoigner des avancées de la recherche au lycée agricole

Jeudi dernier, un enseignant-chercheur de l'école vétérinaire de Maison-Alfort a rencontré des élèves du lycée agricole du Subdray, près de Bourges. Laurent Tiret travaille sur la myopathie de Duchenne. Son équipe est financée par le Téléthon. Un chercheur originaire de Bourges d'ailleurs. On ne sait pas encore guérir cette myopathie de Duchenne chez l'homme, mais on sait le faire chez le rat. Enfin presque : " On arrive à restaurer les fibres musculaires chez le rat. Quand on vu les premières images, on a été vraiment bouleversé " témoigne Laurent Tiret. " Néanmoins, c'est complexe. On arrive a réparer les fibres musculaires de la locomotion, mais on n'a pas encore trouvé le moyen de réparer complètement la fibre cardiaque qui est la raison pour laquelle les patients vont décéder. On a quand même beaucoup d'espoir. J'ai entendu une conférence, il y a quelques semaines de chercheurs aux Etats-Unis qui ont trouvé une astuce pour y parvenir. Donc on avance. "

Laurent Tiret est originaire de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Les outils progressent tellement vite que tout est possible. Les ciseaux génétiques qui permettent d'intervenir sur le chromosome, sont une révolution. Ce qui pose aussi des questions éthiques : " Ce qui était impensable, il y a seulement dix ans, devient absolument programmable aujourd'hui " poursuit Laurent Tiret. " La question aujourd'hui, dans notre esprit, elle est presque décalée au niveau juridique." Antonin, est en terminale, il interroge sur un problème de fond, moral celui-là : " Est-il possible qu'après la mitose, et avant que cela devienne un foetus, on découvre ces maladies génétiques pour pouvoir les traiter avant la naissance ? " La question de la sélection naturelle et l'écueil de l'eugénisme...

Quelques élèves sont restés pour discuter à bâton rompu avec le chercheur et leur professeur (à gauche) © Radio France - Michel Benoit

Recevoir un chercheur dans sa classe, Pierre Sagnard, le professeur à l'initiative de cette rencontre, espère ainsi avoir suscité de la curiosité chez ses élèves : " On forme des jeunes qui partiront peut-être en agronomie, en véto, ou en pharmacologie pour certains d'entre eux. Des domaines où il y a de la recherche. Peut-être que cela leur ouvre des horizons." Après cette rencontre, Gaëtan se sent plus concerné par le téléthon : " A la maison, on regarde chaque année. Cette année, on donnera peut-être. Je vais en parler à mes parents. Pour moi, c'est un déclic."