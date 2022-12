Un dépistage de l'amyotrophie spinale expérimenté dans les maternités de Nouvelle-Aquitaine

Après deux années de campagne de récolte affectées par la crise sanitaire, la 36ème édition du téléthon se déroule le 2 et 3 décembre, et ces années de dons font avancer la recherche des maladies génétiques rares. Une expérimentation va être lancée dans les prochains jours en Nouvelle-Aquitaine et dans le Grand-Est : le dépistage dès la naissance de l'amyotrophie spinale, une maladie neuromusculaire qui touche chaque année 8 naissances sur 55.000 dans notre région. Et ses 42 maternités souhaitent participer à ce projet de dépistage notamment celles de Dax et Mont-de-Marsan (Landes).

"Il faut agir vite"

Avec cette maladie, il faut agir très vite pour en limiter les effets explique Didier Lacombe, généticien, coordonnateur du Centre Régional de Dépistage Néonatal Nouvelle Aquitaine au CHU de Bordeaux. "Si les enfants sont traités dès la naissance, avant les premiers signes cliniques, ils s’en sortent", souligne le professeur. L'expérimentation va durer deux ans.

Une goutte de sang pour aider la recherche

Les Landes procèdent aux démarches administratives. "Dans chaque maternité volontaire, il sera proposé aux parents, en plus des autres dépistages, trois jours après la naissance de l'enfant, de prélever une petite goutte de sang sur le même papier buvard pour faire la recherche de cette maladie génétique", détaille Caroline Espil, neurologue pédiatre en charge du projet et responsable du centre de référence des maladies neuro-musculaires, au CHU de bordeaux. Ce traitement précoce permet d'atténuer les effets les plus sévères de l'amyotrophie spinale, et "d'avoir la vie la plus normale possible", ajoute la spécialiste, mais pas de guérir.

