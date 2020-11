Télétravail : une organisation à perfectionner pour l'association Santé et Médecine de la Somme

En attendant la nouvelle allocution télévisée d'Emmanuel Macron ce mardi soir, le télé-travail reste la norme à suivre. Une organisation à la maison en pleine mutation, accompagnée notamment par l'Association Santé et Médecine Interentreprises de la Somme (ASMIS). Médecin du travail pour cette association, le docteur Agnès Chatelain parle ce matin sur France Bleu Picardie d'un déploiement du télé-travail "à perfectionner."

Nous ne sommes qu'au début de l'organisation, il faut des moyens et des ressources" admet Agnés Chatelain, qui écoute et conseille les salariés et les cadres à la maison. Au sommet des priorités, "des réseaux Internet uniformes", et "des espaces de travail indépendants." "Il faut articuler les temps de travail et les temps personnels, c'est l'une des clés de la réussite" insiste l'invité France Bleu Picardie de ce lundi 23 novembre.

Le docteur Agnès Chatelain, médecin du travail à Amiens © Radio France - Alexandre Lepère

127 000 salariés accompagnés dans la Somme

Sans oublier le côté psychologique : "il faut aussi un management à l'écoute, adapté au télé-travail, pour que le télé-travailleur ne se sente pas isolé" souligne celle qui reçoit avec l'ASMIS à Amiens ce lundi matin le secrétaire d'Etat au ministère du travail Laurent Pietraszewski.

Problème : en fonction de nos métiers, nous sommes encore inégaux face au télé-travail. Pour Agnès Chatelain : "il y a des personnes qui ne peuvent pas encore télé-travailler mais il y a des métiers largement télé-travaillables... Les métiers de cadres s'en sortent le mieux." Et certains en partie, comme les métiers d'aides à la personne, sont en train de s'adapter face aux contraintes du télé-travail. Ces métiers là peuvent avoir des temps administratifs à la maison la représentante de l'ASMIS.

Au total, l'Association Santé et Médecine Interentreprises de la Somme suit et accompagne en ce moment près de 127 000 salariés, répartis sur 19 centres dans le département, comme à Amiens, Abbeville, Péronne, Ham et Doullens. Tous les renseignements pour prendre un rendez-vous sont à retrouver sur le site de l'ASMIS.

L'interview du docteur Agnès Chatelain est à réécouter ici en podcast.