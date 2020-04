Coronavirus : un médecin du Puy-de-Dôme, atteint et aujourd'hui guéri, raconte cette expérience éprouvante

Le médecin généraliste Patrick Leborgne a été infecté fin mars par le Covid-19. Après plusieurs jours de douleurs intenses et d'hospitalisation, il s'en est remis et est aujourd'hui guéri. Il a entamé sa convalescence à son domicile de La Roche-Blanche.

Le médecin généraliste Patrick Leborgne, dont le cabinet est situé à La Roche-Blanche, a été infecté fin mars par le Covid-19. Il a dû être hospitalisé d'urgence en détresse respiratoire. Il est depuis guéri et se repose dans sa maison, en compagnie notamment de son très affectueux cocker noir Murphy. Il a accepté de nous recevoir et de livrer son témoignage.

- D'abord comment allez-vous?

- Ca va bien aujourd'hui. Je suis en récupération gentiment, le seul reproche que je me fais c'est que j'ai deux poumons de moineaux. J'attends donc que cela rentre dans l'ordre et je vais de mieux en mieux.

- Comment cette convalescence va-t-elle évoluer selon vous, a-t-on des certitudes à ce sujet?

- Par tempérament je suis assez optimiste, je pense que les choses vont rentrer dans l'ordre parce que je suis médecin. Une virose respiratoire reste une virose respiratoire, il faut laisser passer le temps de l'inflammation. Quand on lit la littérature sur ce Covid-19, il est écrit qu'il faut 4 à 8 semaines pour récupérer donc j'aurai la patience d'attendre. Après, concernant une récidive du virus, je n'ai pas de craintes, mais c'est une maladie que l'on découvre seulement. Il ne faut pas s'effrayer pour autant avant, on verra ensuite si ça recommence.

- Quand et comment avez-vous su que vous étiez infecté?

- C'était le soir du vendredi 20 mars. J'ai eu l'équivalent d'un état grippal, le lendemain j'étais essoufflé, je toussais et mes poumons me brûlaient donc là j'ai identifié la pathologie. J'avais pris la précaution, d'avoir, à la maison, la bi-thérapie du professeur Raoult que j'ai prise tout de suite. Ensuite il s'est passé cinq jours pénibles, au sixième cela allait mieux. Ca allait même très bien. Et puis, comme le dit d'ailleurs la littérature sur cette maladie, et notamment les experts chinois, il y a eu ce moment critique entre les 8ème et 10ème jour. Je suis tombé dedans et le 9ème jour j'ai été hospitalisé parce que j'avais besoin d'oxygène en permanence. Je me souviens très bien de ce jour-là. J'étais dans mon jardin, au soleil, j'étais au téléphone avec une amie médecin et je lui disais que tout allait bien. Et tout d'un coup je me suis senti mal, je suis allé m'allonger et je ne me suis plus relevé ce jour-là. Mon plus jeune fils, qui vit avec moi en ce moment, lui-même médecin, a pris la décision de m'hospitaliser le lundi. Moi j'étais dans mon lit et finalement je n'avais pas envie forcément d'en sortir.

- Pourquoi vous n'aviez plus envie?

- Et bien parce que, on commence à le comprendre, avec ce Covid-19 le patient peut avoir des atteintes neurologiques qui font que le patient ne se rend pas compte de la gravité de son état de santé. C'était mon cas et j'étais dans le déni total.

Après votre hospitalisation vous êtes retourné à votre domicile. Comment vous êtes-vous organisé?

- En fait, à la maison, on s'est organisé très tôt car, recevant des patients régulièrement dans mon cabinet, je pouvais être confronté à la maladie. Donc, quand je n'avais pas de masque, on faisait en sorte, avec mon fils, de ne pas être dans la même pièce. Nous avons une grande maison et c'est bien sûr un avantage. Quand le hasard faisait qu'on était dans la même pièce on se tenait à deux mètres de distance. Aujourd'hui je porte un masque dans la maison.

- Le président Emmanuel Macron a annoncé une date du 11 mai pour un déconfinement progressif, qu'en pensez-vous et comment voyez-vous cette sortie?

- Il faut en sortir c'est sûr. Mais je pense qu'un déconfinement ne sera possible qu'avec un port obligatoire du masque dans l'espace public, qu'il soit en textile ou chirurgical, et ce jusqu'à la fin du mois d'août.

- Pourquoi évoquez-vous le mois d'août ?

- Parce qu'on ne connait pas encore la sensibilité de ce virus à la chaleur. En ce moment, il y a une épidémie de Covid-19 au Cameroun et en Côte d'Ivoire, il fait plus de 30 degrés en Côte d'Ivoire, c'est inquiétant. Il va donc falloir que les Français prennent l'habitude de porter un masque, de se laver les mains toutes les heures et de respecter la distanciation sociale. Après ? On revivra normalement mais avec un nouveau paradigme.