TEMOIGNAGE - Au temps du coronavirus, ce Mayennais, atteint de mucoviscidose, se dit très vulnérable

A cause des restrictions sanitaires, la majorité des animations a été annulée en Mayenne. Quelques-unes ont résisté afin de récolter des fonds à Meslay-du-Maine, Landivy, Changé, Gorron par exemple.

Avec le port du masque, tout se complique, Freddy, atteint de mucoviscidose

Les Virades de l’Espoir représentent la grande journée nationale de lutte contre la mucoviscidose . Un événement festif, convivial et solidaire. Tout le monde peut participer librement à une Virade pour donner symboliquement son souffle. Grâce à la générosité du public, près de 120 millions d’euros depuis 35 ans ont été récoltés, permettant ainsi d’accompagner les patients et leurs familles, de financer des programmes de recherche et de soutenir les Centres de Ressources et de Compétences sur la Mucoviscidose.

Au temps du coronavirus, les patients, atteints de cette maladie, sont très vulnérables. C'est ce que confie, à France Bleu Mayenne, cet habitant d'Evron : "avant l'arrivée du virus, ce n'était pas simple. Mais là c'est encore plus compliqué. Je me sens confiné par peur d'attraper je ne sais pas trop quoi. J'ai une insuffisance respiratoire et avec le port du masque tout se complique, ça fait un filtre sur le nez, sur la bouche. Toute activité est d'autant plus impactée à l'effort. Je télé-travaille exclusivement. Faire les courses, aller dans les magasins, je limite le plus possible ou je renonce. Ma vie se résume à être le plus possible à la maison et recevoir les amis très très proches avec toutes les mesures de précaution, distanciation physique, masque".