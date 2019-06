TÉMOIGNAGE - Le don du sang a sauvé la fille de Christiane

Département Landes, France

En France, chaque année, un million de personnes sont sauvées grâce à des dons de sang. Les réserves sont régulièrement au plus bas, comme la semaine dernière, et les appels d'urgence de l'Établissement Français du Sang sont fréquents. Près de la moitié des patients transfusés souffrent d'une maladie du sang ou d'un cancer. C’était le cas d’Élodie Cunin. Cette Montoise a été diagnostiquée d’une leucémie à l’âge de quinze ans. Avant de guérir, elle a eu besoin de plusieurs transfusions. Sa mère, Christiane Cunin est aujourd’hui bénévole pour la Fédération française pour le Don du Sang Bénévole. A l'occasion de la Journée mondiale des donneurs de sang, elle est le témoin de l’actu de France Bleu Gascogne ce vendredi.

France Bleu Gascogne : Votre fille a survécu d’une grave maladie grâce au don du sang...

Christiane : Elle a été diagnostiquée d’une leucémie en 2013 à l’âge de 15 ans, elle en a maintenant 21. Au départ c’était très dur, il lui a fallu des transfusions. Elle a eu besoin de beaucoup de dons de sang pour pouvoir continuer à vivre.

Comment se manifeste la leucémie ?

C’est un cancer du sang. C’est-à-dire que les os longs, qui fabriquent du sang, ne fonctionnent plus.

Sans dons, elle n’aurait pas pu guérir ?

Exactement. Elle suivait une corticothérapie et une chimiothérapie. Mais malgré tous les progrès de la médecine, les médecins sont dépendants d’une matière première, le sang, qu’on ne peut pas fabriquer autrement. Sans les personnes qui font des dons, je pense que ma fille ne serait plus là actuellement.

Quand votre fille était malade, est-ce que la baisse des stocks de sang vous inquiétait ?

Nous attendions les poches de sang parce qu’en plus elles devaient être déplasmatisées car ma fille était allergique. Quand la poche arrivait, on le prenait comme un très joli cadeau. On réalise que la vie ne dépend que de très peu de choses.

Que voulez-vous dire à une personne qui hésite à donner son sang ?

C’est un tout petit geste pour certains, mais il a d’énormes conséquences pour ceux qui en ont besoin. Il ne faut pas oublier qu’il sauve les malades, mais aussi les accidentés de la route ou encore pour un accouchement qui se passe mal. Tout le monde peut en avoir besoin. C’est un joli geste, gratuit. Quand on voit qu’il peut sauver une vie, parce que c’est de cela qu’il s’agit, ça vaut vraiment le coup. J’aimerais terminer par une phrase écrite par les enfants du service de l'hôpital : « Si parfois tu cherches un but à ta vie, fais-moi un don d’un peu de ta moelle osseuse ou de sang, et chaque matin tu commenceras ta journée en sachant que grâce à toi quelqu’un a été sauvé. Tu auras donné le plus beau cadeau qu’on puisse donner : la Vie. »

Opération spéciale

Du 11 juin au 13 juillet, l’Etablissement Français du Don du Sang organise l’opération #prenezlerelais dans toute la France. 7 000 lieux de collectes sont à retrouver sur tout le territoire. Retrouvez le point de collecte le plus proche sur https://dondesang.efs.sante.fr.