TÉMOIGNAGE - Coronavirus : Elle souffre des symptômes du "Covid long" depuis des mois

Comme de nombreux patients, Marie, habitante de Bagnères-de-Bigorre vit avec le "Covid long" depuis plus d'un an. Pertes d'équilibre, troubles musculaires et du sommeil, elle peine à trouver des réponses à ces maux.

En février dernier, l'OMS lançait un appel pour que les malades mystérieusement affectés par le "Covid long" soient entendus. À cette date, Marie, 45 ans souffrait déjà depuis de longs mois. C'est en mars 2020 qu'elle ressent d'abord les symptômes classiques du Covid 19. "Ce qui m'a le plus alertée, c'est vraiment les problèmes au niveau du goût. J'avais l'impression d'avoir une mine de crayon dans la bouche en permanence avec ce gout métallique et ferreux".

Trois semaines plus tard d'autres symptômes apparaissent. "Mon corps a manifesté des choses un peu étranges" explique-t-elle. Des pertes d'équilibres inexpliquées au point de devoir marcher à quatre pattes. "Même me tenir à un mur n'était pas suffisant."

Là, on se demande vraiment ce qui se passe.

Marie explique avoir eu beaucoup de mal à se faire entendre par son médecin traitant. Il ne lui a proposé comme traitement que du paracétamol, des anti-inflammatoires et même des anxiolytiques. "C'était _une façon de gentiment me dire que j'étais folle_." Aujourd'hui la colère est retombée. Marie est plus fataliste et reconnait que les médecins, comme les malades, apprennent en marchant. Plus d'un an après le début de sa maladie et après de nombreux examens sans résultat, Marie s'est tournée vers de la kiné et de l'acupuncture pour trouver un peu de soulagement.

Le témoignage de Marie, habitante de Bagnères-de-Bigorre Copier

Marie sait aussi désormais qu'il y a beaucoup d'autres malades dans son cas. "Vu le nombre de personnes, c'est rassurant. J'ai bien eu quelque chose. J'ai encore quelques chose. Je ne sais pas quand, mais il y a bien un moment où on va trouver ce que c'est !"