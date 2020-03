TÉMOIGNAGE - Coronavirus : en Allemagne, des travailleurs frontaliers haut-rhinois renvoyés chez eux

"Depuis ce matin, le téléphone n'arrête pas de sonner", témoigne Charles Flory. Depuis que le Bade-Wurtemberg invite les frontaliers haut-rhinois à rester chez eux, le président du Comité de protection des travailleurs frontaliers européens, basé à Ensisheim (Haut-Rhin), reçoit des dizaines d'appels d'Alsaciens que leur entreprise allemande a renvoyés chez eux. Le Land allemand voisin de l'Alsace considère désormais le Haut-Rhin comme une zone à risque, en raison de la progression importante du coronavirus dans le département français.

Mon chef a dit : 'Les Français ne sont pas admis aujourd'hui sur le lieu de travail' - François, travailleur frontalier.

Dans le Haut-Rhin, 8.000 à 9.000 personnes traversent le Rhin chaque jour pour travailler en Allemagne. Une cinquantaine de salariés haut-rhinois qui travaillent actuellement à Europa-Park et au parc aquatique Rulantica sont ainsi priés de rester chez eux. Le parc d'attraction allemand est actuellement fermé, mais la mesure pose question pour la suite. "Europa-Park ouvrira ses portes comme prévu le 28 mars", assure le parc de Rust dans un communiqué mardi. Rulantica reste ouvert.

Dans un tweet mardi, le député haut-rhinois Raphaël Schellenberger appelle les autorités françaises et allemandes, à "clarifier la situation" des salariés frontaliers au plus vite, notamment concernant leur indemnisation. "Les frontaliers que j'ai eu au téléphone sont un peu choqués, certains parlent de discrimination, souligne Charles Flory. Ils sont renvoyés chez eux sans motif."

Lundi, François, travailleur frontalier depuis trente ans, a ainsi dû rentrer chez lui, après s'être rendu dans son entreprise de Neuenburg am Rhein, dans le Bade-Wurtemberg. "Mon chef a réuni l'équipe et a dit 'Les Français ne sont pas admis aujourd'hui sur le lieu de travail'. Il nous a expliqué que c'était lié au coronavirus, et nous a invité à sortir de l'entreprise", explique l'Alsacien.

François a reçu l'assurance d'être payé par son entreprise, "mais ça a été dit oralement, je n'ai rien par écrit". Charles Flory invite quant à lui les travailleurs frontaliers renvoyés chez eux à se procurer un arrêt maladie chez leur médecin, afin d'être payés par leur entreprise allemande. "Mais où va-t-on, comment va-t-on faire ? Personne ne nous dit rien", souligne-t-il. François dénonce de son côté le peu d'informations à disposition des frontaliers de la part du Land du Bade-Wurtemberg.

"C'est de la discrimination", dénonce François, qui s'inquiète également de la "jalousie" de ses collègues allemands : "Comme nous sommes absents, les jours de congés des Allemands dans mon entreprise sont bloqués, pour que l'entreprise continue de tourner", explique-t-il. Outre les travailleurs frontaliers, les élèves haut-rhinois scolarisés en Allemagne sont également invités à rester chez eux, et observer une période de confinement de quatorze jours.