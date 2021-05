TÉMOIGNAGE - Coronavirus : Infirmière en réa à Pau "je me suis posé la question de changer de métier"

Les personnels des services de réanimation étaient appelés à faire grève ce mardi en France. À Pau les infirmières et aides-soignantes ont porté une insigne sur leur blouse et affiché des pancartes dans le service. Sur 60 infirmières, une dizaine veulent partir à cause des conditions de travail.

Ce jeudi, c'était la première journée nationale d'action spécifique aux services de réanimation. Un appel du "Collectif Inter Réa", qui rassemble près de 8 000 membres sur Facebook. À Pau, les infirmières et aides-soignantes étaient au travail mais portaient des insignes et avaient affiché des pancartes dans le service : "Réa en grève", "Revalorisation, compétence, reconnaissance", "Sauve ta réa, un jour elle te sauvera". Bénédicte Pédegert est infirmière dans le service réanimation de Pau depuis neuf ans. Pendant la période de pandémie, elle a hésité à changer de métier.

Le témoignage de Bénédicte Pédegert, infimière au service réanimation de l'hôpital de Pau. Copier

Je voulais arrêter, changer complètement de métier. On n'en pouvait plus !"

Bénédicte Pédegert, infirmière en réanimation à Pau

"Je voulais arrêter, changer complètement de métier. On en pouvait plus ! La charge de travail, les conditions... faire des nuits au pied-levé pour remplacer des collègues malades ou en burn-out... ça épuise !"

Sans compter les normes Covid-19 : "La manière dont on doit s'habiller, le fait de ne plus avoir aucun contact de la main à la main, pour rassurer les patients... ça déshumanise complètement notre travail".

Une dizaine d'infirmiers et infirmières de réanimation sur le départ à l'hôpital de Pau

Finalement, Bénédicte Pédegert a décidé de rester. Par amour de son métier, parce que "quand on bosse en réa c'est qu'on aime vraiment ça". Mais ça n'a pas suffi pour beaucoup de ses collègues. Sur les soixante infirmières que compte le service, dix vont partir d'ici la fin de l'année. Soit pour changer d'étage, soit pour changer complètement de métier. "C'est énorme ! Quand les collègues s'en vont après 3, 4, 5 ans, c'est 5 ans de compétence que l'on perd et ça, c'est dramatique !"

Au service de réanimation de Pau, les soignants ont affiché leurs revendications. - ©Bénédicte Pédegert

Les personnels de réa en grève demandent des moyens pour former de nouveaux agents. "Et pas en 3 jours, comme l'a dit notre président. Parce que tout le monde ne peut pas travailler en réa. Il faut des compétences particulières. Actuellement, les formations durent 1 mois. Mais il en faut 6 pour commencer à être à l'aise dans le métier, et 1 an pour être au top", estime Bénédicte. Les soignants demandent également une revalorisation de leurs salaires et une prime, pour la réalisation de dialyses et autres soins propres à la réanimation.