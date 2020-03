TEMOIGNAGE - Coronavirus : les familles des soignants racontent leur quotidien

Médecins, infirmiers, aide-soignants sont les premiers à affronter l'épidémie de coronavirus en traitant un nombre toujours croissant de malades. Leurs familles témoignent et appellent à une prise de conscience. Au 19 mars, selon l'ARS, il y avait 192 personnes hospitalisées en Bourgogne Franche-Comté, dont 60 en réanimation.

Muriel habite Glay près d'Hérimoncourt dans le Doubs. Sa fille est stagiaire en réanimation à l'hôpital Nord Franche Comté pour quatre semaines. Pour éviter que la jeune femme contamine sa famille et notamment sa fillette de 7 ans, c'est la grand-mère qui garde l'enfant. A travers ce que lui raconte sa fille, Muriel voit la gravité de la situation.

"Rien qu'hier après-midi et avant-hier", raconte Muriel, "c'est cinq personnes qui entrent et qui sont atteintes, deux personnes qui décèdent. Qu'est ce qu'il faut que les gens voient pour qu'ils comprennent la gravité de ce qui se passe !" Confinée chez elle avec sa petite-fille, Muriel est effarée de voir les habitants de son village se promener à pied et à vélo.

Une compagne de soignant estime que le personnel est sous extrême tension: "Il rentre énervé. C’est parfois des prises de tête ensemble et c‘est beaucoup de stress pour lui. Ils ne savent pas quels sont leurs horaires, quels vont être leurs repos. Arrive un moment où quand on ne sait pas ça, que l’on ne sait pas où on va, ça stresse. " Néanmoins, malgré la difficulté de la tâche et les répercussions sur la vie privée, elle reste très fière de l'engagement de son compagnon auprès des patients.

France Bleu solidaire

