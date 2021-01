Témoignages d'Orléanais : "Impossible de s'inscrire pour la vaccination contre le Covid !"

Depuis ce jeudi, les personnes âgées de plus de 75 ans ne vivant pas en Ehpad peuvent s'inscrire pour être vaccinées contre le Covid-19. Du moins, en théorie, parce que dans la pratique, beaucoup n'y sont pas parvenues ! Il faut passer par le site sante.fr ou sur les plateformes spécialisées telles que Doctolib. Des sites pris d'assaut et donc très vite saturés.

"La farce continue"

"J'ai tenté de me connecter dès 7h du matin et ça ne marche pas", témoigne Christian François, 78 ans, qui habite quartier Madeleine à Orléans. "La farce continue dans la gestion de cette crise : après les masques, les tests, maintenant la vaccination ! A vrai dire, je ne suis pas surpris - déçu, oui mais pas surpris."

Et le septuagénaire ajoute : "Quand j'ai appris qu'il y avait un vaccin, j'étais plutôt réticent. Mais plus les semaines passent, et plus je suis favorable à me faire vacciner, parce qu'on ne peut pas continuer à vivre comme ça : la vie confinés ou quasiment confinés, ça ne ressemble pas à grand chose. Je me suis installé il y a dix ans à Orléans pour me rapprocher de ma famille, et je ne peux pas la voir, cela me manque terriblement."

"A ce rythme-là, on sera vacciné en juin ?"

Même frustration et même colère pour Nicole, 77 ans, qui habite près du théâtre à Orléans. "Moi, je voulais m'inscrire dès l'ouverture parce que je veux me faire vacciner le plus vite possible. Mais vous pouviez vous lever aujourd'hui à 5 h du matin, impossible d'accéder à sante.fr. Quant à Doctolib, que j'ai l'habitude d'utiliser pour prendre des rendez-vous médicaux, je n'ai pas réussi à comprendre où il fallait aller pour s'inscrire..."

La retraitée ne cache pas son ras-le-bol : "On nous avait fait miroiter qu'on allait pouvoir s'inscrire, qu'il fallait se faire vacciner, et puis là, on ne peut pas. On ne peut pas ! Et si ça se trouve, quand on pourra, il n'y aura plus de doses de vaccin, il y aura rupture des stocks... A ce rythme-là, on sera vacciné en mai ou en juin ? Donc en attendant, on ne sort pas, on fait attention : ça fait un an que ça dure, ce n'est plus vivable."

Et la vaccination est censée commencer lundi...

De tels témoignages, France Bleu Orléans en a reçu en grand nombre cette matinée. Beaucoup d'auditeurs nous ont aussi indiqué avoir appelé leur mairie, qui, évidemment, est dans l'incapacité de leur répondre. Le ministère de la Santé indique avoir ce midi avoir bloqué volontairement le site sante.fr afin de bien répertorier les centres de vaccination et que tout rentrera dans l'ordre vendredi. La vaccination des plus de 75 ans est censée débuter lundi 18 janvier...