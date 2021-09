Témoignage d'une Tourangelle qui a passé 17 jours en réanimation : "plus rien ne vous appartient"

Barbara Tessier nous accueille sur le seuil de sa nouvelle maison, remplie de cartons dont certains n'ont pas encore été déballés. Cette Tourangelle de 60 ans vient tout juste d'y emménager, et cela la change de son ancien appartement. "J'avais un escalier de 20 marches et je n'étais plus en capacité de les monter d'un trait parce que mes muscles me manquaient. En tous les cas, je ne pouvais plus monter un sac".

Tout bascule en janvier

Ici, pas de marches, ou quasiment pas. Ce déménagement, c'est la conséquence la plus visible de ce qui lui est arrivé. La partie immergée de l'iceberg en revanche, c'est cette corde vocale paralysée, ces grosses migraines et toute cette fatigue qui lui restent encore. Tout bascule pour elle en janvier, quand elle est soudainement hospitalisée après avoir été testée positive au Covid. "Un jour, ils me disent écoutez, on craint une embolie pulmonaire, donc je fais un scanner. Je reviens toute contente parce qu'ils me disent non, non, ce n'est pas une embolie pulmonaire. Mais ils me disent Madame Tessier, c'est pire. 100% de vos poumons sont pris. Donc il faut vous endormir. Et là, plus rien ne vous appartient".

"Ce sont 17 jours de votre vie qui n'existent pas"

Barbara fera deux arrêts cardiaques pendant son coma. Elle se réveille finalement après 17 jours d'intubation. "Je suis incapable de vous dire comment j'ai été réveillée. Les médecins qui sont passés me voir m'ont dit est-ce que vous avez une notion de savoir combien de temps vous avez dormi ou non. J'ai répondu un jour, deux jours. Et là, ils m'ont dit 17 ! Là vous vous dites, mais où est mon mois de janvier? Ce sont 17 jours de votre vie qui n'existent pas. Ca, c'est perturbant".

"Je suis dans une salle et j'attends"

Perturbants comme les souvenirs qui lui restent de ce séjour dans l'inconscient. "Je me souviens de partir, la sensation de dire maintenant, on attend. Et dans mes images à moi qui ne sont que les miennes, je suis dans une salle et j'attends".

Elle voit aujourd'hui la vie autrement

Mais ce n'est finalement que lorsqu'elle retrouvera un semblant de vie normale que le choc sera le plus rude. "A chaque fois que je rencontrais quelqu'un, c'était pour les uns le grand sourire, pour les autres l'émotion forte, les larmes aux yeux. C'est ça qui fait mal. On se rend compte de ce qu'ont pu vivre les gens, mais qu'est ce que je leur ai fait traverser ?"

"Le curseur a changé"

Barbara a repris le cours de sa vie, avec la certitude que cette expérience de la réanimation l'a définitivement changé. "Voir la vie autrement, se dire j'ai la chance d'être là. Vous savez, les broutilles maintenant, le taux d'importance qu'on va donner à des situations, le curseur a changé".