TEMOIGNAGE - Dons d'organes : "moi sans ça, il y a longtemps que je ne serais plus là"

Nathalie Barillé vit depuis 19 ans avec le cœur et les poumons d'un autre. Sur France Bleu, ce jeudi est une journée de témoignages, de reportages et d’émissions sur le don d’organes et de tissus. Pour que chacun puisse se positionner sur la question et le faire savoir à ses proches.