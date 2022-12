TEMOIGNAGE : Elle accouche en urgence chez elle à Aigues-Vives le jour de Noel avec l'aide des pompiers

Il n'y a pas de plus beau cadeau que la naissance d'un enfant le jour de Noël. C'est ce qui est arrivé ce dimanche à Delphine Durand, cette habitante d'Aigues-Vives dans le Gard. "J'ai eu mes premières contractions vers 7h. J'ai dit à mon homme, réveille-toi, réveille le petit pour ouvrir les cadeaux et on part à la maternité" précise-t-elle. Seulement voilà, elle n'a pas eu le temps. "J'ai commencé à descendre les escaliers, mais j'ai dû m'arrêter car je sentais que la petite poussait. Je les ai finalement descendus sur les fesses" glisse-t-elle. Son mari, Jean-Luc, appelle alors les pompiers. "Quand on est arrivé, elle était allongée dans le couloir au pied des escaliers" précise Stéphane Aumasson, sergent chef à la caserne des pompiers de Vergèze.

Une première pour deux des trois pompiers

Avec deux autres pompiers volontaires, Ewen Guillo et Sébastien Ville, il aide alors la jeune femme à accoucher. "Forcément, il y avait un peu de stress mais nous avons répété les gestes que nous avons appris" affirme Stéphane Aumasson dont c'était le premier accouchement à domicile. "J'ai crié aux pompiers, elle arrive". "Les pompiers m'ont dit mais non". "Mon homme a dit si, si". "Je vois les cheveux". "En 10 minutes, le petit cadeau de Noel était là" reconnait la maman.

Océane et sa maman se portent bien

Océane et sa maman ont été ensuite été conduites à la clinique Clémentville à Montpellier. Le bébé mesure 48 centimètres et pèse 3.240 kilogrammes. "Les pompiers ont été formidables. Dès que je sors de la maternité, j'irai les remercier à la caserne de Vergèze" conclut Delphine Durand.