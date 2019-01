TÉMOIGNAGE - En Mayenne, un papa cherche, depuis plusieurs mois, un médecin disponible pour les vaccins de son bébé

Mayenne, France

Le papa d'un bébé d'un an et demi n'arrive donc pas à obtenir un rendez-vous chez un médecin pour faire des vaccins. Une situation qui dure depuis des mois. Le nourrisson, lui, va bien.

Ce jeune père a écrit un message sur le réseau social Twitter pour laisser éclater sa colère : "Vaccin dès 1 an dépassé de 5 mois... on fait quoi ?" s'interroge-t-il.

Voilà voilà, médecin traitant de ma fille en vacances, un autre est complet, un autre la secrétaire nous envoie chié, les autres sont en congés.. vaccin des 1 ans dépassé de 5 mois.. on fait quoi ? @MinSoliSante@guillaumegarot@yfavennec#Mayenne#DesertificationMedicale — Tridon Maxime ⭐⭐ (@TrnMaxim) January 22, 2019

Joint par France Bleu Mayenne, Maxime nous en dit plus sur cette vaine recherche : "On essaie de prendre rendez-vous avec notre médecin traitant. Mais soit il n'est pas là, soit il est complet, soit il est en vacances. Et aucun de ses collègues de notre pôle Santé ne veut prendre, pas des patients, des clients autres que les siens. Ma petite fille n'a donc pas été vaccinée. Elle va bien, pas de soucis, mais il ne faudrait pas que ça arrive à d'autres personnes qui pourraient avoir des problèmes plus graves, ne pourraient pas consulter et qu'on détecte des symptômes d'une maladie."

Le message numérique de Maxime a attiré l’œil des députés mayennais, Guillaume Garot et Yannick Favennec. Le premier (PS) a déposé une proposition de loi pour la régulation de l'installation des médecins afin de lutter contre la désertification médicale, un texte soutenu par le second (Centriste). Ce projet sera débattu à l'Assemblée nationale le 31 janvier.

Rendez vous à la discussion parlementaire du 31 janvier prochain à l Assemblée Nationale. On se bat pied à pied sur le sujet !! — Yannick FAVENNEC (@yfavennec) January 22, 2019