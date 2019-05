TEMOIGNAGE - Francis, 70 ans, malade d'Alzheimer depuis 4 ans

Dax, France

Le Village Alzheimer à Dax ouvrira début 2020. Les 120 bénévoles sont entrain d'être recrutés. Ces bénévoles, comme tout l'entourage, sont très importants pour les malades atteint d'un Alzheimer. Ce vendredi, notre Témoin de l'actu s'appelle Francis. Il a 70 ans et vit à Magescq. Francis est malade d'Alzheimer depuis 4 ans. Il témoigne.

France Bleu Gascogne : Dans votre quotidien, il y a votre compagne. Elle vous aide beaucoup ?

Francis : Tout à fait. Elle m'aide au quotidien, pour aller voir un médecin par exemple. On ne reste pas forcément sur Dax, on peut être amené à se déplacer sur Bayonne.

Tout seul vous n'y arrivez pas ?

Je pense que j'y arriverai, mais j'aurais toujours ce stress qui me contrarie. Seul, c'est toujours plus compliqué.

Comment vous envisagez la suite ?

Honnêtement, je n'ai pas trop pensé à l'avenir, même si je sais un peu de quoi il sera fait. Mon souhait à moi est de rester le plus longtemps possible à la maison, où j'ai mes repères. La limite bien sûr c'est l’acceptabilité de ma compagne à supporter mon déficit d'indépendance. C'est sûr qu'à un moment ce ne sera plus possible. Je l'ai vécu avec mes parents. Mon père et ma mère sont restés chez eux jusqu'au bout, je me suis occupé d'eux et c'était très lourd.

Que vous apportent les associations ?

Elles sont fondamentales pour deux raisons : leur présence nous rassure, dans un premier temps, et ensuite elles nous aident mentalement. On se sent beaucoup libres d'exister. C'est ça qui est important. On n'est pas seuls donc on fait encore des choses. On va en faire des conneries, c'est sur, mais on sera encadrés donc rassurés. On pourra vivre encore un petit peu.

Pourquoi vous venez ici, à l'association France Alzheimer ?

Je viens ici pour la convivialité. Ça fait du bien de pouvoir échanger et de vivre un moment agréable. Ici on fait plein de choses : certains peuvent cuisiner, d'autres taper le carton, ou jouer à la pétanque. Le problème c'est que notre maladie nous isole. On se rend bien compte qu'on a des difficultés donc on s'isole presque un peu soi-même. On n'arrive plus à suivre une conversation. Quand on discute avec trois ou quatre personnes, on ne parle plus, on ne fait qu'écouter. Impossible d'intervenir car on a toujours un temps de retard, ou on répond à l'envers. C'est terrible. Dès que ça va trop vite, on perd les éléments de compréhension. On ne peut plus être vraiment dans la société, qui elle est toujours à fond.