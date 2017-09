Témoignage : Geneviève accompagne son mari, malade d'Alzheimer depuis trois ans

La journée mondiale de la maladie d'Alzheimer, c'est ce jeudi 21 septembre. L'occasion de donner la parole à une "aidante". Dans les Landes, Geneviève accompagne son mari, diagnostiqué il y a trois ans.

"Quand ils m'ont donné le diagnostic, la première idée que j'ai eu, c'est 'bon on n'a plus qu'à se suicider tous les deux, notre avenir est foutu'". C'était il y a tout juste trois ans. "Une pensée furtive", précise Geneviève avec le recul. Mais ce genre d'annonce, c'est un monde, une vie qui s'effondre, "le plus dur, c'est d'accepter le diagnostic", dit-elle.

Et depuis, la septuagénaire est devenue une "aidante". Les premiers temps ont été extrêmement difficiles pour Geneviève : "Au bout d'un an, j'ai fait une espèce de burn-out. Je n'en pouvais plus, j'étais épuisée. Parce que c'est une maladie où la personne vous pose la même question plusieurs fois dans la même journée... et puis il faut digérer, accepter la maladie". Le processus a été relativement long pour son mari, resté dans le déni, le refus d'Alzheimer.

J'étais très très mal. J'ai dû aller consulter

Depuis, Geneviève dit qu'elle a repris le dessus. Mais sa vie a profondément changé. "Avec la retraite, je m'étais dit qu'on allait en profiter pour voyager. On était déjà allés au Pérou et en Inde et on s'était inscrits pour un voyage en Chine. Et quand on a eu le diagnostic, j'ai dit 'c'est pas la peine'. Non, ce n'était plus possible. On ne voyage plus", explique Geneviève.

Adapter le quotidien

Ce n'est pas le seul aspect du quotidien qui a été bouleversé. Ce n'était pas un couple inséparable avant la maladie. Désormais, Geneviève ne laisse plus son mari seul plus de quelques heures. "Il n'a plus la notion du temps. À midi, il n'aurait pas idée de venir manger, décrit-elle. Si je le laisse, il va manger ce qui lui plaît. Ça peut aller pour un repas mais pas pour plusieurs jours. Je ne peux plus m'en aller chez des amis par exemple, comme je le faisais auparavant".

Mon mari ne veut pas que quelqu'un vienne le garder à la maison, c'est une idée qui lui répugne

Mais Geneviève s'adapte. Le couple s'est trouvé une nouvelle routine, autour de la prise en charge de la maladie. "Le lundi, il va dans un EHPAD, ça me laisse une journée de "congés" pour retrouver des amis ou autres. Le mardi, on va à France Alzheimer. Le mercredi, il continue à faire de la sculpture. Et puis tous les après-midis, je le laisse seul, je vais me promener. J'en ai besoin".

Lutter contre l'isolement

Elle en a besoin de cette soupape, de ce moment à elle et avec d'autres. Au début, "on se replie sur soi. Les amis, petit à petit, on ne les voit plus, explique Geneviève. Je n'avais plus envie d'inviter personne. Le stress, ça enlève toute énergie. On se retrouve un peu seul. Et puis il y a des gens à qui la maladie fait peur. C'est une maladie qui isole". Un isolement qu'elle combat depuis trois ans.

Positiver

Et l'avenir ? Il est incertain, c'est sûr. Geneviève espère pouvoir garder son mari le plus longtemps possible auprès d'elle. Elle n'a encore rempli aucun dossier pour prétendre à une place dans une structure spécialisée. Mais elle "ne présume pas de (ses) forces non plus". Elle sait que "quand il aura perdu toutes ses facultés", elle ne pourra sans doute plus assumer le quotidien.

En attendant, la maladie progresse "à petits pas". Alors, Geneviève prend "les choses au fur et à mesure, comme elles viennent. Je me contente de ce que j'ai, j'essaie de voir les choses en positif, ne pas être dans la déprime". Pour l'instant, "tout va bien".

Il faut aider les aidants - Dr Levaillant, généraliste à la retraite

Pour soutenir ces aidants familiaux, France Alzheimer propose un accompagnement, à Dax. Et à Mont-de-Marsan, le Lion's club met en place des "Café Alzheimer". Une réunion d'information est prévue ce jeudi 21 septembre, au café "Le Potcheen", place Pitrac, de 14 h à 17 h. Les aidants seront ensuite accueillis un jeudi par mois, pour des "cafés" d'échange. L'accès est libre et gratuit. Renseignements au 06 19 57 81 68.