TÉMOIGNAGE - Guéri du Covid-19, Hervé exprime sa gratitude envers le personnel du CHU de Rouen

"Je suis passé très très près du mur" confie Hervé avec un peu d'émotion. Avec le recul, ce père de famille de 61 ans a bien conscience qu'il a eu beaucoup de chance. Le 27 mars, il est admis aux urgences du CHU de Rouen. Il n'a apparemment pas de difficultés respiratoires mais il a de la fièvre et souffre d'une grosse fatigue. "Je me suis dit toi mon gars, c'est pas la grippe que t'as c'est le coronavirus" raconte Hervé. Rapidement, il est transféré dans le service de réanimation de l'hôpital et placé sous respirateur. Il échappe à l'intubation, mais l'expérience est tout de même éprouvante "quand on doit dormir sur le ventre avec un masque sur le nez, et où la respiration est un peu imposée par la machine" explique t'il.

La fatigue est toujours là

Hervé restera deux semaines en réanimation, et une semaine de plus à l'hôpital avant de rentrer chez lui. "J'ai été accueilli comme un chef d'Etat. Ma femme avait mis les petits plats dans les grands" plaisante le sexagénaire qui s'imagine avoir le temps de faire beaucoup de choses pendant sa convalescence. Le temps mais pas l'énergie, car la fatigue est toujours là. Il est assez vite essoufflé et la mémoire flanche un peu parfois. "J'ai l'impression de beaucoup chercher mes mots" explique t'il.

Ça peut paraître débile, mais je n'ai que des bons souvenirs de l'hôpital

Les mots ne lui manquent pourtant pas pour témoigner sa reconnaissance envers le personnel du CHU, des médecins aux aides-soignants en passant par les infirmiers. "Des gens qui mettent tout en œuvre pour vous aider, pour que vous vous sentiez bien" témoigne Hervé. "Ils font ça avec une douceur et avec un respect de la personne, c'est impressionnant" raconte celui qui affirme ne garder que les bons souvenirs de son séjour à l'hôpital. Il s'est promis d'ailleurs d'y revenir après la crise pour remercier le personnel de lui avoir sauvé la vie.

En attendant, Hervé va se reposer, profiter de sa famille et reprendre des forces, car il a perdu des muscles et cinq kilos dans l'affaire. Il pense à reprendre le travail bien sûr, mais pour l'instant, dit il, "ce n'est pas du tout ma préoccupation".