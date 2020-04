"Il voit les autres disparaître" raconte la famille d'un résident de l'Ehpad de Montbrison qui compte 25 morts

Il s’appelle Jean, il a 93 ans. Sa fille Annie et son gendre Pierre l’appellent trois fois par jour pour discuter, lui qui est coupé du monde extérieur depuis des semaines. "Si on ne le fait pas il s'inquiète" explique Pierre. "Une fois on est passé outre et il s'est tout de suite fait du soucis".

"Il voit disparaître un tel, puis un tel, puis un couple"

Il faut dire que ce que vit le nonagénaire est inimaginable. Une hécatombe, sous ses yeux, racontée par Pierre : "Il y es très sensible et il en parle très régulièrement. Il voit disparaître un tel, puis un tel, puis un couple. Il est donc parfaitement conscient de la gravité de la situation au sein de l'Ehpad. Au réfectoire, à sa table, il y avait des résidents qu'il voyait régulièrement. Aujourd'hui une grande partie de ces gens ont disparu et ça le touche beaucoup". Pour Pierre et Annie, tout ceci est forcément très dur à gérer et suscite des questions. "Aurions nous dû le sortir de l'Ehpad et l'accueillir dans un lieu bien confiné ?", s'interroge Pierre. "C'est une question qu'on a posé à l'Ehpad et on l'a finalement laissé pour la continuité des soins. Il y a également toujours cette angoisse, chaque jour, de savoir où il en est et si ça va bien. C'est dur pour nous, encore plus dur pour lui".

"Le personnel assure du mieux qu'il peut"

L’Ehpad de Montbrison est depuis longtemps critiqué pour sa promiscuité, 200 lits, quasiment tous en chambres doubles. Ce qui au début de la crise a suscité des interrogations des familles qui disent ne pas avoir été écoutées par la direction de l’hôpital dont dépend l’Ehpad et "effectivement il y a un peu de colère à ce niveau là mais aucune en direction de l'institution et du personnel qui nous semblent assurer du mieux qu'ils peuvent". Le confinement des personnes âgées n’est pas près de s’arrêter, au grand désespoir de Pierre et Annie car depuis son arrivée à l’Ehpad il y a un an et demi, Jean avait presque miraculeusement retrouvé des capacités intellectuelles et physiques notamment parce qu’il pouvait sortir. Mais depuis des semaines, il est cantonné à sa chambre.