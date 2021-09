TEMOIGNAGE : "J'ai un nouveau traitement avec des résultats impressionnants", Arnaud atteint de mucoviscidose

Ce week-end ont lieu les Virades de l'Espoir organisées par l’association Vaincre la Mucoviscidose. En 2020, 2,8 millions d’euros ont été collectés, moitié moins qu'avant la pandémie de Covid-19. Témoignage d'un jeune Rennais qui se bat contre la maladie.

L'Association Vaincre la Mucoviscidose organise ce week-end les Virades de l’Espoir. En 2020, elles ont permis de collecter 2,8 millions d’euros, moins que les 5 millions d’euros habituellement collectés avant la pandémie de Covid-19. Arnaud Wachter, 17 ans, en Terminale à Rennes, témoigne ce jeudi matin sur France Bleu Armorique.

FBA - Vous bénéficiez d'un nouveau traitement depuis quelques semaines, le Kafrio, avec déjà des résultats ?

Arnaud Wachter - Oui, des résultats impressionnants, effectivement premièrement je ne tousse plus, ce qui est rare pour "un muco" et au delà des poumons., j'ai pris du poids, 5kg en un mois. Je fais des excellents résultats en EFR (exploration fonctionnelle respiratoire) et ma capacité pulmonaire s'est améliorée. Elle est aujourd'hui à 110% alors qu'avant c'était 80/90%.

FBA - Vous l'attendiez ce médicament ?

Arnaud Wachter - Oui on en parlait depuis 3 ans en disant que ce n'était pas possible de le faire venir en France. Mais ça l'est depuis quelques mois grâce à l'association Vaincre la Mucoviscidose.

FBA - Quelles étaient vos principales difficultés avant ce nouveau traitement ?

AW - Je faisais du sport, du tennis, du badminton et foot pour m'aider à mieux respirer.

FBA - Cela vous permet d'envisager autrement votre futur ?

AW - Oui j'envisage des études supérieures alors qu'avant je n'y pensais pas. Je veux faire une licence d'Histoire et une école d'Ingénieur.

Les Virades de l'espoir ont lieu ce week-end. Les dons récoltés représentent plus de 40 % des moyens de l’association pour financer ses missions sociales.